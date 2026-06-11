وسط مؤشرات متباينة بشأن قرب الاتفاق.. إيران تربط تقدم المفاوضات بوقف الانتهاكات

البلاد (طهران)

وضعت إيران استمرار الانتهاكات العسكرية في صدارة العقبات التي تواجه مسار التفاوض مع الولايات المتحدة، معتبرة أن أي تقدم دبلوماسي حقيقي يبقى مرهوناً بوقف العمليات العسكرية والالتزام بالتفاهمات القائمة، وذلك عقب جولة جديدة من الضربات المتبادلة بين الجانبين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: إن الجهود الدبلوماسية لا يمكن أن تحقق نتائج ملموسة في ظل ما وصفه بالانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار، متهماً واشنطن بإضعاف العملية التفاوضية من خلال تغيير المواقف وإرسال رسائل متناقضة. كما أشار إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في لبنان تسهم بدورها في تعقيد الأجواء السياسية المحيطة بالمفاوضات.

وتأتي المواقف الإيرانية في وقت لا تزال فيه الإدارة الأميركية تبدي تفاؤلاً بإمكانية التوصل إلى اتفاق قريب. فقد أكد مسؤول أميركي أن المفاوضات لم تتأثر بالضربات الأخيرة، مشيراً إلى أن فرص التوصل إلى تفاهم نهائي ما زالت قائمة، وأن الاتفاق لا يزال قريباً رغم التصعيد العسكري المتبادل.

كما عزز نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس هذه التقديرات عندما تحدث عن إحراز تقدم كبير في المحادثات الجارية، معتبراً أن الطرفين باتا أقرب من أي وقت مضى إلى التوصل إلى اتفاق. وأوضح أن وتيرة المفاوضات الحالية قد تفضي إلى نتائج خلال فترة قريبة، رغم استمرار بعض الملفات الخلافية التي تحتاج إلى مزيد من النقاش.

وجاءت هذه التصريحات بعد تنفيذ الولايات المتحدة غارات استهدفت مواقع في جنوب إيران، عقب اتهام طهران بإسقاط مروحية أميركية في مضيق هرمز. وردت إيران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه قواعد أميركية في عدد من دول المنطقة، في تصعيد عسكري أثار مخاوف من اتساع رقعة المواجهة.

كما شهدت الأيام الماضية مواجهات متبادلة بين إيران وإسرائيل قبل التوصل إلى وقف للهجمات، في ظل جهود دولية لاحتواء التوتر ومنع انزلاق المنطقة إلى صراع أوسع.

ويضيف هذا التصعيد مزيداً من التعقيد إلى المساعي الرامية لإنهاء الحرب المستمرة منذ أواخر فبراير الماضي، إذ تتقاطع مؤشرات التفاؤل بشأن قرب الاتفاق مع استمرار التوترات الميدانية، ما يجعل مستقبل المفاوضات رهناً بقدرة الطرفين على الفصل بين المسار السياسي والتطورات العسكرية المتسارعة.