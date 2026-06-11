وزير الخارجية يستقبل مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون شمال أفريقيا والشرق الأوسط

البلاد (الرياض)
استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم في الرياض، مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون شمال أفريقيا والشرق الأوسط دورا كاتوتي.
وجرى خلال الاستقبال بحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، ومستجدات الأوضاع في المنطقة، وعددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال، مدير عام الإدارة الأوروبية السفير عبدالرحمن الأحمد.
وجرى خلال الاستقبال بحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، ومستجدات الأوضاع في المنطقة، وعددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال، مدير عام الإدارة الأوروبية السفير عبدالرحمن الأحمد.