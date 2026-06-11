السياسة

وزير الخارجية يستقبل مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون شمال أفريقيا والشرق الأوسط

صحيفة البلادaccess_time26 / ذو الحجة / 1447 هـ      11 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (الرياض)
استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم في الرياض، مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون شمال أفريقيا والشرق الأوسط دورا كاتوتي.
وجرى خلال الاستقبال بحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، ومستجدات الأوضاع في المنطقة، وعددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال، مدير عام الإدارة الأوروبية السفير عبدالرحمن الأحمد.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *