السياسة

وزير الخارجية يجري اتصالًا هاتفيًا بوزير خارجية البرتغال

صحيفة البلادaccess_time26 / ذو الحجة / 1447 هـ      11 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا بوزير خارجية جمهورية البرتغال باولو رانجيل.
وخلال الاتصال، هنأ سمو الوزير معاليه بمناسبة انتخاب جمهورية البرتغال عضوًا غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2027 – 2028، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين البلدين، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، كما جرى خلال الاتصال بحث المستجدات الإقليمية وعددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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