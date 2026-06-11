وزير الخارجية يجري اتصالًا هاتفيًا بوزير خارجية البرتغال

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا بوزير خارجية جمهورية البرتغال باولو رانجيل.
وخلال الاتصال، هنأ سمو الوزير معاليه بمناسبة انتخاب جمهورية البرتغال عضوًا غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2027 – 2028، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين البلدين، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، كما جرى خلال الاتصال بحث المستجدات الإقليمية وعددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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