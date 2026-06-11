وزارة الرياضة تبدأ تطبيق نظام الرياضة الجديد لتنظيم الكيانات والاستثمار في القطاع الرياضي السعودي

أعلنت وزارة الرياضة عن بدء سريان نظام الرياضة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/121) وتاريخ 10 يونيو 2026م، اعتبارًا من اليوم الخميس 25 ذي الحجة 1447هـ.
يشكّل نظام الرياضة إطارًا تنظيميًا شاملًا للقطاع الرياضي في المملكة، ويحدد الأدوار والمسؤوليات بهدف ترتيب الكيانات وأوضاعها، إضافة إلى الأفراد المشمولين بأحكامه، ما يسهم في تعزيز الحوكمة والارتقاء بالعمل المؤسسي لتحقيق المستهدفات الرياضية، منها زيادة نسبة ممارسة الرياضة وتهيئة مرافقها لمختلف فئات المجتمع.
يساهم النظام أيضًا في تحفيز الاستثمار في القطاع وتحسين المعاملات الاستثمارية التجارية والرياضية، مما سيكون له أثر إيجابي على تنمية القطاع الرياضي وتطويره.
يطبّق النظام على الكيانات الرياضية مثل اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والاتحادات الرياضية، والروابط والأندية، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إداراتها ومنسوبيها، ومركز التحكيم الرياضي واللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، وتنظيم الوضع النظامي العام للاعبين والمدربين.
كما يسري النظام على المعاملات المتصلة بالمنافسات والفعاليات الرياضية لمختلف الرياضات في المملكة، علاوة على المنشآت الرياضية ومرتاديها، إضافة إلى المراكز والمعاهد والأكاديميات الرياضية، وتنظيم آليات الترخيص وإصدار التراخيص المهنية واعتماد البرامج التدريبية.
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