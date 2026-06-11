واقعة تشغل المصريين.. ضبط مادة خطيرة لغش عصير القصب

وفي التفاصيل، أعلنت الأجهزة الرقابية بمحافظة القليوبية ضبط كمية من مادة “ثاني أكسيد التيتانيوم” تُستخدم في غش عصير القصب وإضفاء اللون الأبيض عليه، وذلك خلال جولة تفتيشية موسعة على الأسواق بمدينة طوخ، بمشاركة جهاز حماية المستهلك، وجهاز سلامة الغذاء، والرقابة التموينية.

خطر على صحة المواطنين

وأسفرت الحملة بقيادة المهندس وائل جمعة رئيس مركز مدينة طوخ، ومشاركة جهاز حماية المستهلك، وسلامة الغذاء، عن ضبط المادة المستخدمة في غش عصير القصب، حيث أكدت الجهات الرقابية أن استخدامها يمثل خطراً على صحة المواطنين ويُعد إحدى صور الغش التجاري المخالفة للقانون.

وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالة الملف إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها حيال المتهمين.

ويُعد عصير القصب من المشروبات المفضلة لدى ملايين المصريين، ليس فقط لمذاقه المميز وقدرته على مقاومة حرارة الصيف، وإنما أيضاً لكونه من أرخص العصائر الطبيعية المتاحة مقارنة بغيره من المشروبات، ما يجعله خياراً يومياً لقطاعات واسعة من المواطنين.