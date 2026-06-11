مسؤولون أميركيون: خطط للسيطرة على جزيرة خارك الإيرانية مطروحة على الطاولة

البلاد (وكالات)

كشفت شبكة “سي إن إن” CNN، نقلاً عن مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ومسؤولين في الإدارة الأميركية، أن خططاً للجيش الأميركي تهدف إلى السيطرة على جزيرة خارك الإيرانية جرى إعدادها منذ عدة أشهر، إلا أنها أُرجئت بشكل متكرر بسبب المخاطر الكبيرة المرتبطة بتنفيذها.

وبحسب المسؤولين، ترى دوائر داخل البيت الأبيض والبنتاغون أن السيطرة على الجزيرة أو تدمير بنيتها التحتية الحيوية الخاصة بالطاقة من شأنه أن يوجه ضربة اقتصادية قاسية لإيران، قد تصل إلى حد إفلاسها وتقليص قدراتها العسكرية إلى درجة تعجز معها عن مواصلة الحرب.

وأضافت المصادر أن المسؤولين أبلغوا الرئيس دونالد ترامب بأن تنفيذ مثل هذه العملية سيستلزم على الأرجح نشر أعداد كبيرة من القوات البرية، وقد يؤدي إلى خسائر بشرية أميركية كبيرة.

وأشارت المصادر إلى أن هذه التقديرات دفعت البيت الأبيض ووزارة الدفاع إلى تصنيف أي تحرك للسيطرة على جزيرة خارك؛ باعتباره “خيار المرحلة النهائية” أو الملاذ الأخير وهو خيار قد يغير مسار الحرب لكنه يحمل تكلفة عسكرية وسياسية مرتفعة.

ولفت المسؤولون إلى أن الجيش الأميركي نفذ في السابق عدة ضربات جوية واسعة ضد منشآت عسكرية في جزيرة خارك، إلا أن تلك العمليات تعمدت تجنب استهداف البنية التحتية الرئيسية للطاقة في الجزيرة، نظراً لما قد يترتب على ذلك من تداعيات اقتصادية.