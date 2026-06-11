سعوديون يبتكرون جسرًا خرسانيًا قابلاً للانحناء دون حديد تسليح

البلاد (جدة)

سجّلت جامعة نجران براءة اختراع جديدة بمكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكية في مجال الهندسة المدنية، ممولة من وزارة التعليم عبر برنامج التمويل المؤسسي، تتعلق بابتكار تصميم جسر خرساني هجين قابل للانحناء دون استخدام حديد التسليح التقليدي، في خطوة تعزز جهود الجامعة في تطوير حلول هندسية مبتكرة ومستدامة.

وأفادت الجامعة بأن من شارك في تطوير الابتكار هم الدكتور إبراهيم بن يحيى أحمد حكيم، أستاذ الهندسة المدنية المشارك وخبير تقنيات الخرسانة ومواد البناء، والدكتور محمد كليم الرحمن.

وأضافت أن الابتكار يعتمد على دمج الخرسانة التقليدية في الجزء العلوي من الجسر لمقاومة قوى الضغط، دون الحاجة إلى حديد التسليح، متضمنًا آلية التحام ذاتية بين طبقات الخرسانة أثناء عمليات الصب والإنتاج.

وأكدت أن الابتكار يقدم حلولًا هندسية واقتصادية تسهم في إنتاج منشآت خرسانية خالية من مشكلات تآكل وصدأ حديد التسليح، إلى جانب خفض تكاليف التنفيذ والصيانة، مما يجعله خيارًا واعدًا للمنشآت المقامة في البيئات القاسية والمعرضة للعوامل المؤثرة على العناصر المعدنية.

وأكدت وكيلة جامعة نجران للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتورة هدى اليامي، أن براءة الاختراع تمثل إضافة نوعية لمنظومة الابتكار والبحث العلمي بالجامعة، وتعكس قدرة الباحثين على تقديم حلول هندسية متقدمة تستجيب للتحديات التنموية والصناعية.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن جهود جامعة نجران الرامية إلى تعزيز حضورها البحثي والابتكاري، وتطوير حلول علمية تسهم في دعم الاستدامة ورفع كفاءة القطاعات الهندسية والتقنية.