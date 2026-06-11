دونيس لجماهير الأخضر: أنتم اللاعب رقم 1 في مشوارنا بالمونديال

أعرب اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عن شكره وتقديره إلى الجماهير السعودية المتواجدة في مدينة أوستن الأمريكية، مؤكدًا أهمية دورها في دعم “الأخضر” خلال مشاركته في بطولة كأس العالم 2026.

دونيس: الجماهير هي اللاعب رقم 1

وخلال فعالية جماهيرية أقيمت في أوستن، أشاد دونيس بالحضور السعودي الكبير، مؤكدًا أن الجماهير تمثل عنصرًا أساسيًا في مسيرة المنتخب خلال البطولة.

وقال مدرب الأخضر: «أنتم اللاعب رقم 1 والداعم الأكبر لنا، حضوركم يسعدنا ويحفزنا لتقديم صورة رائعة عن المنتخب السعودي، وننتظركم جميعًا في المباريات المقبلة لدعم نجومكم».

دعم معنوي يمنح الأخضر قوة إضافية

وشدد المدرب اليوناني على أن المؤازرة الجماهيرية تشكل عاملًا مهمًا في رفع الروح المعنوية للاعبين، مشيرًا إلى أن الحضور السعودي في المدرجات يمنح المنتخب دفعة قوية تساعده على تقديم أفضل مستوياته في المحفل العالمي.

وأكد دونيس أن المنتخب يدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، ويعمل بكل جدية من أجل تمثيل الكرة السعودية بالصورة التي تليق بتطلعات الجماهير.

فعاليات مجتمعية لتعزيز التواصل مع المشجعين

وجاءت تصريحات دونيس ضمن إحدى الفعاليات المجتمعية المصاحبة لبطولة كأس العالم 2026، والتي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالتعاون مع الجهات المنظمة، بهدف تعزيز التواصل بين المنتخبات المشاركة وجماهيرها في الدول المستضيفة.

وتندرج هذه المبادرات ضمن جهود “فيفا” لتقريب المنتخبات من المشجعين وإتاحة فرص أكبر للتفاعل المباشر خلال البطولة المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وواصل المنتخب السعودي، تدريباته على ملعب Q2 بمدينة أوستن الأمريكية، استعدادًا لمواجهة منتخب أوروغواي في افتتاح مشواره ضمن منافسات كأس العالم 2026.

تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين

وقسم المدير الفني اليوناني جورجيوس دونيس اللاعبين إلى مجموعتين، حيث خضعت المجموعة الأولى، التي ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة الودية الأخيرة أمام السنغال، لتمارين استرجاعية داخل الصالة الرياضية وعلى أرضية الملعب.

في المقابل، أجرت المجموعة الثانية حصة تدريبية بدأت بتمارين الإحماء، أعقبها مران على الاستحواذ على الكرة، قبل أن يختتم اللاعبون الحصة بمناورات فنية من حارس مرمى واحد.

ومن المقرر أن يواصل المنتخب السعودي استعداداته مساء الخميس، من خلال حصة تدريبية تُقام على ملعب Q2 بمدينة أوستن، على أن تكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأولى.

مواجهة مرتقبة أمام أوروغواي

ويستهل “الأخضر” مشواره في كأس العالم 2026 بمواجهة منتخب أوروغواي، ضمن منافسات المجموعة الثامنة التي تضم أيضًا منتخبي إسبانيا والرأس الأخضر.