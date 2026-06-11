ترامب يتوعد إيران بقصف شديد الليلة ومصير مشابه لفنزويلا

الرئيس الأميركي: الإيرانيون انتهوا وإذا أردتُ سأنشر جنوداً على الأرض

البلاد (وكالات)

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستقصف إيران “بقوة شديدة الليلة” وستسيطر قريباً على الأسواق والبنية التحتية للنفط والغاز لديها.

جاء ذلك في منشور لترامب على منصته “تروث سوشيال” اليوم الخميس كتب فيه: “ستوجه الولايات المتحدة ضربة قوية للغاية الليلة لإيران (التي فقدت أسطولها البحري وقواتها الجوية وراداراتها ودفاعاتها الجوية وجميع أشكال دفاعاتها الأخرى، بالإضافة إلى معظم قدراتها الهجومية!)”.

كما أضاف: وفي وقت ليس ببعيد، سنستولي على جزيرة خارك، وغيرها من مواقع البنية التحتية النفطية، ونسيطر سيطرة كاملة على أسواق النفط والغاز الإيرانية، كما فعلنا مع فنزويلا، وهو ما يحقق نتائج باهرة لكل من فنزويلا والولايات المتحدة الأميركية.

وسيطرت واشنطن عملياً على قطاع النفط في فنزويلا بعد عملية عسكرية اعتقلت خلالها الرئيس نيكولاس مادورو في يناير ونقلته إلى أراضيها.

وتملك إيران احتياطيات هي من الأبرز عالميًا في النفط والغاز، ويتركز إنتاجها في جزيرة خارك الواقعة في الخليج قبالة سواحلها الجنوبية.

وتفرض واشنطن منذ أعوام حظراً على النفط الإيراني، إلا أن طهران تحاول دائما الالتفاف على العقوبات، وواصلت التصدير إلى أسواق عدة أبرزها الصين.

“الإيرانيون انتهوا”

وفي مقابلة مع “فوكس نيوز”، – قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الخميس: إن الولايات المتحدة لا تزال تتحدث مع إيران لكنه يفضل السيطرة على جزيرة خارك، مركز البنية التحتية النفطية في البلاد، متعهّدا في الوقت نفسه بتكثيف الضربات الأميركية على الجمهورية الإسلامية.

كما أضاف: الإيرانيون انتهوا وإذا أردتُ سأنشر جنوداً على الأرض.

ورغم وعيده بقصف ليلي شديد على إيران، شدد ترامب خلال المقابلة على أنه لا يفضل قصف الجسور ومحطات الكهرباء في إيران، ولا يريد أن يعاني الشعب الإيراني.

ضربات أميركية ورد إيراني

وكانت القيادة المركزية الأميركية “سنتكوم” قد أعلنت، في وقت سابق، عن تنفيذ ضربات ضد إيران بعد إسقاط مروحية أميركية من طراز “أباتشي” فوق مضيق هرمز.

ورداً على ذلك شنّ الحرس الثوري الإيراني هجمات استهدفت قواعد أميركية في منطقة الشرق الأوسط.