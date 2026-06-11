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الطريس والعبقري ضِمن طاقم حكام مباراة الإكوادور وكوت ديفوار
الرياضة

الطريس والعبقري ضِمن طاقم حكام مباراة الإكوادور وكوت ديفوار

صحيفة البلادaccess_time26 / ذو الحجة / 1447 هـ      11 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الخميس، عن مشاركة ثنائي التحكيم السعودي خالد الطريس ومحمد العبقري، ضمن طاقم حكم مباراة الإكوادور أمام كوت ديفوار المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات دور المجموعات بكأس العالم 2026.

وحسب الموقع الرسمي للفيفا تم الإعلان عن تولي خالد الطريس كحكم رابع للمواجهة، فيما سيكون محمد العبقري مساعد حكم احتياطي.

ويدير اللقاء الذي يقام على ملعب “لينكولن فاينانشال فيلد” في فيلادلفيا طاقم تحكيم إنجليزي بقيادة حكم الساحة مايكل أوليفر، ومساعديه كل من ستيوارت بيرت وجيمس ماينوارينغ.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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