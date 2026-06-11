الطريس والعبقري ضِمن طاقم حكام مباراة الإكوادور وكوت ديفوار

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الخميس، عن مشاركة ثنائي التحكيم السعودي خالد الطريس ومحمد العبقري، ضمن طاقم حكم مباراة الإكوادور أمام كوت ديفوار المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات دور المجموعات بكأس العالم 2026.
وحسب الموقع الرسمي للفيفا تم الإعلان عن تولي خالد الطريس كحكم رابع للمواجهة، فيما سيكون محمد العبقري مساعد حكم احتياطي.
ويدير اللقاء الذي يقام على ملعب “لينكولن فاينانشال فيلد” في فيلادلفيا طاقم تحكيم إنجليزي بقيادة حكم الساحة مايكل أوليفر، ومساعديه كل من ستيوارت بيرت وجيمس ماينوارينغ.