“البلديات” تتيح مشاهدة كأس العالم في الساحات والحدائق

تحت شعار “من بيتك إلى مدينتك.. عِش أجواء كأس العالم”
البلاد (جدة)
أطلقت وزارة البلديات والإسكان مبادرة “مدننا تشجع” عبر الأمانات والبلديات التابعة لها في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، تزامنًا مع انطلاق منافسات كأس العالم 2026.
وذكرت الوزارة أن المبادرة تهدف إلى تهيئة المرافق العامة والوجهات الحضرية لاستقبال الجماهير وتعزيز مشاركة المجتمع في متابعة الحدث الرياضي العالمي.
وتأتي المبادرة تحت شعار “من بيتك إلى مدينتك.. عِش أجواء كأس العالم”، وتسعى إلى توفير مواقع مشاهدة جماهيرية في الساحات والحدائق والواجهات البلدية والمرافق العامة، بما يتيح للسكان والزوار الاستمتاع بأجواء البطولة في بيئات مجهزة بالخدمات والمرافق المساندة.
ولفتت إلى أن المبادرة تستهدف تفعيل المرافق العامة في مختلف مناطق المملكة من خلال تجهيز مواقع المشاهدة وتحسين جاهزية المواقع المستهدفة، بما يسهم في توفير تجربة متكاملة وآمنة للزوار، ويعزز الاستفادة من المساحات العامة والوجهات الحضرية.
وتتولى الأمانات والبلديات تنفيذ المبادرة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، عبر تجهيز مواقع المشاهدة الجماهيرية والإشراف على جاهزيتها، بما يواكب الحدث العالمي ويعزز حضور الفعاليات المجتمعية في المدن السعودية.
وأكدت الوزارة أن المبادرة تأتي ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز جودة الحياة والارتقاء بالمشهد الحضري وتنشيط المرافق العامة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مدن حيوية توفر بيئات جاذبة للسكان والزوار، وتعزز من دور المرافق العامة بوصفها مساحات داعمة للتفاعل المجتمعي والأنشطة النوعية.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م