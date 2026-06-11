الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل: كل التوفيق لمنتخباتنا العربية المشاركة في مونديال 2026

البلاد (جدة)
أعرب صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، عن أمنياته بالتوفيق للمنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم 2026.
وقال سموه في تصريح: “صادق الأمنيات والدعوات بالتوفيق لممثلي الكرة العربية في مونديال 2026، منتخبات المغرب، والسعودية، وقطر، والجزائر، وتونس، ومصر، والعراق، والأردن، حيث تشهد هذه النسخة من كأس العالم مشاركة ثمانية منتخبات عربية لأول مرة في تاريخ البطولة، وهو ما يعد تأكيداً على تطور وازدهار كرة القدم العربية، وعلى تفوق اللاعب العربي في مختلف ملاعب كرة القدم العربية والدولية، وبإذن الله يكون التوفيق حليف جميع المنتخبات في تقديم الصورة المشرّفة لكرتنا وتحقيق أفضل النتائج”.