إغلاق جزئي لمبنى البنتاغون بسبب “حادثة متعلقة بمواد خطرة”

شبكة “سي.إن.إن”: المبنى أُغلق وعملية إجلاء تمت لأفراد من عدة طوابق

البلاد (وكالات)

فرضت حال إغلاق في بعض أنحاء مقر وزارة الدفاع الأميركية، اليوم الخميس، بسبب “حادثة متعلقة بمواد خطرة”، وفق ما أفاد المتحدث باسم البنتاغون.

وقال المتحدث شون بارنيل: إن “أمراً بالبقاء في المكان” صدر في جزء من المبنى تأثر بـ”مشكلة في جودة الهواء” في المبنى الواقع في مقاطعة أرلينغتون بولاية فرجينيا الأميركية، مما “استلزم اتخاذ تدابير احترازية حتى تحديد خطورتها”.

وأضاف المتحدث أن “الوزارة تنفذ بروتوكولات الحماية المتعارف عليها بما في ذلك الاحتماء داخل المنطقة المتضرر> فرق الاستجابة موجودة وجاهزة لدعم شاغلي المبنى”.

بدورهم، قال مسؤولو الإطفاء والإنقاذ في المقاطعة في منشور على منصة “إكس”: إن أفراد الإطفاء يحققون، اليوم الخميس، في واقعة تتعلق بمواد خطرة في وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”.

وأوضحت دائرة إطفاء مقاطعة أرلينغتون أن وحداتها، بما في ذلك فريق المواد الخطرة، أرسلت إلى مبنى الوزارة حيث تقوم بالتعامل مع “حادثة مواد خطرة”.

ونقلت شبكة “سي.إن.إن” عن مصادر لم تسمها، أن المبنى أُغلق وأن عملية إجلاء تمت لأفراد من عدة طوابق. وقالت الشبكة إن الطوابق من الثاني إلى الخامس في الممرات من الرابع إلى السابع أُغلقت.

ولاحقاً ذكرت الشبكة، نقلاً عن مصادر، أن واقعة المواد الخطرة التي أدت إلى إغلاق وزارة الدفاع نتجت عن إنذار كاذب.

ومبنى البنتاغون، ذو الأضلاع الخمسة، والذي شملته هجمات تنظيم القاعدة في الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001، واحد من أكبر المقرات الإدارية في العالم.