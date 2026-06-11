أمانة الباحة تهيئ 327 موقعًا لمشاهدة مباريات المونديال

البلاد (جدة)

أكملت أمانة منطقة الباحة والبلديات التابعة لها استعداداتها لتنفيذ مبادرة مواقع مشاهدة مباريات كأس العالم 2026م، ضمن فعاليات ومبادرات موسم صيف الباحة، من خلال تهيئة وتجهيز مواقع مشاهدة جماهيرية في الحدائق والمتنزهات والميادين العامة بمختلف محافظات المنطقة؛ بهدف تعزيز تجربة الزوار والمصطافين، وإيجاد أجواء رياضية وترفيهية جاذبة خلال فترة البطولة.

وسخَّرت الأمانة جميع إمكاناتها وجهودها لتهيئة المواقع المستهدفة وتجهيزها بالخدمات اللازمة؛ بما يضمن تقديم تجربة مشاهدة متكاملة للزوار والأهالي والمصطافين، كما عملت على بناء شراكات مع المقاهي والمراكز التجارية والقطاع الخاص؛ للإسهام في توسيع نطاق مواقع المشاهدة، وتعزيز المشاركة المجتمعية، ودعم الحركة الاقتصادية والسياحية بالمنطقة.

وأوضحت الأمانة أنها هيأت مواقع المشاهدة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، إلى جانب إشراك المقاهي والمراكز التجارية؛ بما يسهم في توفير بيئة مشاهدة جماهيرية آمنة وجاذبة للعائلات والشباب.

وبيّنت أن المبادرة تستهدف (327) موقع مشاهدة موزعة على مدينة الباحة ومحافظات المنطقة، تشمل (96) موقعًا في الحدائق والمتنزهات والميادين العامة، و(218) مقهى، و(13) مركزًا تجاريًا، بمشاركة أمانة المنطقة، و(12) بلدية.

موسم صيف الباحة 2026

وأكدت أن المبادرة تأتي امتدادًا لجهود اللجنة التنفيذية لموسم “صيف الباحة 2026م” في تنويع الفعاليات واستثمار الأحداث العالمية؛ بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية، ورفع جودة الحياة، وتحقيق انتشار واسع للفعاليات في محافظات قطاعي السراة وتهامة.

ومن المتوقع أن تُسهم المبادرة في تعزيز الحركة السياحية والتجارية خلال فترة كأس العالم، ورفع معدلات الإقبال على المتنزهات والحدائق والمرافق العامة، ودعم المقاهي والمراكز التجارية، إلى جانب تنفيذ فعاليات مصاحبة تتضمن شاشات عرض عملاقة، ومسابقات رياضية، وجوائز، وعروضًا ترفيهية.

وتهدف المبادرة إلى إبراز منطقة الباحة وجهة سياحية وترفيهيةً متكاملةً خلال فترة كأس العالم 2026م، ودعم مستهدفات موسم صيف الباحة في استقطاب الزوار وإثراء تجربة المصطافين والسياح، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ الفعاليات الجماهيرية المصاحبة، بما يعكس مكانة المنطقة وجهة صيفية مميزة على مستوى المملكة.