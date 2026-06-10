السياسة

ولي عهد البحرين يستقبل وزير الخارجية ووزراء خارجية وممثلي الدول المشاركة في الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون

صحيفة البلادaccess_time25 / ذو الحجة / 1447 هـ      10 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (المنامة)
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، في العاصمة المنامة اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وأصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية وممثلي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركين في اجتماع الدورة (167) للمجلس الوزاري، برئاسة مملكة البحرين- رئيس الدورة الحالية.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية والتاريخية لدول مجلس التعاون، وسبل تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، والتأكيد على دور المجلس والجهود المناطة به لتحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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