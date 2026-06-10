ولي عهد البحرين يستقبل وزير الخارجية ووزراء خارجية وممثلي الدول المشاركة في الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون

البلاد (المنامة)
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، في العاصمة المنامة اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وأصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية وممثلي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركين في اجتماع الدورة (167) للمجلس الوزاري، برئاسة مملكة البحرين- رئيس الدورة الحالية.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية والتاريخية لدول مجلس التعاون، وسبل تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، والتأكيد على دور المجلس والجهود المناطة به لتحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية والتاريخية لدول مجلس التعاون، وسبل تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، والتأكيد على دور المجلس والجهود المناطة به لتحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات.