وزير النقل ونظيره التركي يبحثان التعاون «اللوجستي»

البلاد (الرياض)

عقد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، في مقر الوزارة بالرياض أمس (الثلاثاء)، جلسة مباحثات مع نظيره وزير النقل والبنية التحتية التركي عبدالقادر أورال أوغلو، الذي يزور المملكة بصحبته وفد رفيع المستوى.

وجرى خلال الجلسة، مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات النقل والخدمات اللوجستية، وبحث تنمية آفاق الشراكة والتعاون المشترك في أنماط النقل البري والبحري والجوي والسككي.

كما جرى توقيع مذكرتي تفاهم بين المملكة وجمهورية تركيا، تهدف الأولى إلى التعاون بين الطرفين في مجال أحدث أساليب تقديم الخدمات والعمليات اللوجستية، وتبادل ودعم الخبرات والتجارب وأبرز المتغيرات فيما يخص قطاع الخدمات اللوجستية بجميع أنواعها وأنماطها، إضافةً إلى مواءمة وتبادل السياسات والتشريعات لقطاع الخدمات اللوجستية.

وتهدف المذكرة الثانية إلى التعاون في مجال السكك الحديدية، عبر تحديد مواصفات السكك الحديدية والتقنيات والابتكارات المتعلقة بها، وأنظمة الإشارات والاتصالات، ورقمنة السكك الحديدية، إلى جانب الحد من التأثير البيئي للقطاع السككي، وتبادل المعرفة في أفضل الممارسات المتعلقة بتصميم السكك وتنفيذها وتشغيلها وصيانتها، إضافةً إلى خلق الشراكات لتطوير القدرات البشرية في القطاع، ونقل أفضل الممارسات والتجارب في توطين صناعات السكك الحديدية. كما وقع الطرفان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في قطاع السكك الحديدية.