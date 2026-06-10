وزير الصناعة والثروة المعدنية يزور مركز أستانا المالي الدولي بكازاخستان

واس (أستانا)
زار وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف مركز أستانا المالي الدولي (AIFC) في العاصمة الكازاخستانية أستانا، وعقد اجتماعًا ثنائيًا مع محافظ المركز رينات بيكتورف، ناقش فيه فرص تعزيز التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين، واستكشاف آفاق جديدة للشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة وكازاخستان.
واستمع الخريف خلال الزيارة إلى عرضٍ حول دور المركز في دعم البيئة المالية والاستثمارية بكازاخستان، وتعزيز الثقة القانونية، وحماية حقوق المستثمرين.
واستعرض الاجتماع جهود المملكة في توفير حلول تمويلية داعمة للقطاعين الصناعي والتعديني، وتقديم الحوافز والممكنات للمستثمرين الدوليين، بما في ذلك السماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100% في العديد من القطاعات، إلى جانب منح الإعفاءات الجمركية للمشاريع الصناعية المؤهلة.
وتأتي جولة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية في مركز أستانا المالي الدولي ضمن زيارته الرسمية إلى جمهورية كازاخستان؛ الهادفة إلى تعزيز التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين، وتطوير الشراكات الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية؛ بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية للبلدين.
واستمع الخريف خلال الزيارة إلى عرضٍ حول دور المركز في دعم البيئة المالية والاستثمارية بكازاخستان، وتعزيز الثقة القانونية، وحماية حقوق المستثمرين.
واستعرض الاجتماع جهود المملكة في توفير حلول تمويلية داعمة للقطاعين الصناعي والتعديني، وتقديم الحوافز والممكنات للمستثمرين الدوليين، بما في ذلك السماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100% في العديد من القطاعات، إلى جانب منح الإعفاءات الجمركية للمشاريع الصناعية المؤهلة.
وتأتي جولة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية في مركز أستانا المالي الدولي ضمن زيارته الرسمية إلى جمهورية كازاخستان؛ الهادفة إلى تعزيز التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين، وتطوير الشراكات الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية؛ بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية للبلدين.