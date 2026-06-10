السياسة

وزير الخارجية يصل إلى البحرين للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربي

صحيفة البلادaccess_time25 / ذو الحجة / 1447 هـ      10 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (المنامة)
وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم إلى المنامة للمشاركة في اجتماع الدورة (167) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة وزير خارجية البحرين -رئيس الدورة الحالية-، وحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون.
وكان في استقبال سموه بمطار المنامة الدولي وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين نايف بن بندر السديري.
m.samy

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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