وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون الخليجي وكندا

البلاد (المنامة)
شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في العاصمة البحرينية المنامة اليوم، في الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكندا.
واستعرض الاجتماع العلاقات التي تربط دول مجلس التعاون الخليجي بكندا، وسبل تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية، والتنسيق المشترك حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما بحث الاجتماع مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر حول التطورات الراهنة وتداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها، وعلى أهمية تكثيف الجهود الدولية في حماية الممرات البحرية وضمان حرية الملاحة الدولية، بما يصون المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار الإقليمي والدولي.
كما ناقش الاجتماع التصعيد الإيراني والاعتداءات التي استهدفت عددًا من دول المنطقة وآخرها مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، معربًا عن إدانته واستنكاره لهذه الاعتداءات، وتداعيات ذلك على أمن وسلامة أراضي الدول الشقيقة ومجالاتها الجوية، وما يترتب عليه من تقويض للجهود الرامية إلى خفض التصعيد واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.
حضر الاجتماع، وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الاقتصاد والتنمية الدكتور عبدالرحمن الرسي، وصاحب السمو الأمير الدكتور عبدالله بن خالد بن سعود الكبير مدير عام الإدارة العامة لتخطيط السياسات، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين نايف بن بندر السديري.
واستعرض الاجتماع العلاقات التي تربط دول مجلس التعاون الخليجي بكندا، وسبل تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية، والتنسيق المشترك حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما بحث الاجتماع مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر حول التطورات الراهنة وتداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها، وعلى أهمية تكثيف الجهود الدولية في حماية الممرات البحرية وضمان حرية الملاحة الدولية، بما يصون المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار الإقليمي والدولي.
كما ناقش الاجتماع التصعيد الإيراني والاعتداءات التي استهدفت عددًا من دول المنطقة وآخرها مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، معربًا عن إدانته واستنكاره لهذه الاعتداءات، وتداعيات ذلك على أمن وسلامة أراضي الدول الشقيقة ومجالاتها الجوية، وما يترتب عليه من تقويض للجهود الرامية إلى خفض التصعيد واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.
حضر الاجتماع، وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الاقتصاد والتنمية الدكتور عبدالرحمن الرسي، وصاحب السمو الأمير الدكتور عبدالله بن خالد بن سعود الكبير مدير عام الإدارة العامة لتخطيط السياسات، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين نايف بن بندر السديري.