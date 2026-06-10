كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية 2026 يكشف عن أحدث تشكيلات الفرق المشاركة في مجموعة من أبرز الألعاب

محمد الجليحي (الرياض)

كشفت مؤسسة الرياضات الإلكترونية عن أحدث التطورات لتشكيلات المنتخبات الوطنية المشاركة في منافسات ألعاب “روكيت ليج” (Rocket League)، و”دوتا 2″ (Dota 2)، و”توم كلانسي: رينبو سِكس سيج” (Tom Clancy’s Rainbow Six Siege)، و”موبايل ليجندز: بانغ بانغ” (Mobile Legends: Bang Bang)، وذلك ضمن بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية لعام 2026، الحدث العالمي الأبرز القائم على المنافسات بين الدول، والذي ستنطلق نسخته الافتتاحية في العاصمة الرياض خلال الفترة من 2 إلى 29 نوفمبر 2026.

وترفع تشكيلات الفرق المشاركة في الألعاب الأربع مستوى الحماس والترقّب لأجواء البطولة، وتشجع على متابعة المنافسات وديناميكيات التفوّق بين الفرق، خاصةً مع لقاءاتهم السابقة المليئة بالتحدي. فالبطولة تجمع نخبةً من اللاعبين المتميزين لتمثيل منتخباتهم الوطنية على الساحة العالمية، بمن فيهم أبطال العالم والنجوم الدوليين البارزين والمواهب الصاعدة. وما تزال المنتخبات الوطنية تضع اللمسات الأخيرة على تشكيلاتها قبل انطلاق البطولة.

ومع مواصلة المنتخبات الوطنية وضع لمساتها النهائية على قوائم اللاعبين استعداداً لانطلاق النسخة الأولى من البطولة، بدأت التشكيلات المعتمدة في الألعاب الأربع ترسم ملامح أبرز المواجهات المرتقبة. حيث سيجمع كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية نخبة لاعبي القطاع تحت راية وطنية واحدة، بدءاً من أبطال العالم والنجوم الدوليين البارزين، وصولاً إلى المواهب الصاعدة التي ستُمثل أوطانها على أكبر مسرح عالمي للرياضات الإلكترونية.

روكيت ليج (Rocket League)

تشهد منافسات هذه اللعبة حضوراً لافتاً لأقوى التشكيلات الوطنية التي جُمعت خصيصاً لنسخة 2026. فبينما يجمع المنتخب الفرنسي الثلاثي (Vatira) و(juicy) و(zen)، يبرز المنتخب السعودي بتشكيلة قوية تعيد توحيد الثلاثي السابق لفريق فالكونز (Rw9) و(trk511) و(Kiileerrz) جنباً إلى جنب مع اللاعب (Nwpo)، ليمثل هذا الفريق أحد أقوى آمال المملكة لحصد الميدالية الذهبية على أرضها وبين جماهيرها. من جانبه، يدخل المنتخب الأمريكي المنافسات بتشكيلة تضم (Atomic) و(Daniel) و(Firstkiller) و(Chronic)، ليمهد الطريق نحو واحدة من أكثر مواجهات البطولة ترقباً وحماساً.

دوتا 2 (Dota 2)

تجمع منافسات اللعبة 88 تشكيلة وطنية من مختلف أنحاء العالم، حيث يضم المنتخب الصيني مواهب من ناديي (Xtreme Gaming) و(Vici Gaming)، بينما يضم المنتخب الأمريكي نجوماً من أصحاب الخبرة مثل (Sneyking) و(Quinn) و(SumaiL). ويبرز حضور فريق “فالكونز” (Team Falcons) السعودي بقوة عبر تشكيلات عدة دول، من خلال مشاركة لاعبيه مثل(Sneyking) و(-Cr1t) مع منتخباتهم الوطنية التي تواصل مساعيها لضمان التأهل للحدث المرتقب في الرياض. ومع بقاء فرص الدعوات المباشرة والتصفيات الإقليمية قائمة، لا يزال الطريق نحو الرياض مفتوحاً أمام جميع المنتخبات.

توم كلانسي: رينبو سِكس سيج (Tom Clancy’s Rainbow Six Siege)

تحظى اللعبة بمشاركة نخبة من المنتخبات الوطنية التي تقودها أبرز الأسماء في عالم اللعبة. ويدخل المنتخب البرازيلي المنافسات بصفته صاحب التصنيف الأعلى، في حين يعيد المنتخب الفرنسي توحيد عدد من أبطال العالم تحت راية واحدة. وتتألق في هذه المنافسات أسماء لامعة تمثل أبرز أندية الرياضات الإلكترونية العالمية، من بينها فريق “فالكونز” (Team Falcons) السعودي، و(Team Secret)، و(G2 Esports)، و(FaZe Clan)، و(Weibo Gaming)، مما يعكس حجم وعمق المواهب التي ستتنافس للفوز بذهب البطولة.

موبايل ليجيندز: بانغ بانغ

تُعد هذه اللعبة واحدة من أكبر المنافسات المدرجة ضمن البطولة، بتأكيد مشاركة107 منتخباً وطنياً وإقليمياً. وبينما يجمع المنتخب الفلبيني في صفوفه لاعبين من فريقي “تيم ليكويد الفلبين” و”فالكونز الفلبين”، سيتولى تمثيل المنتخب السعودي لاعبو فريق “فالكونز”: (Saano) و(Trolll) و(Cuffin)، إلى جانب اللاعبين (K7) و(Arshven). وبوصفه أحد الأندية القيادية في المنطقة، يواصل فريق “فالكونز” السعودي دوره المحوري في صياغة المشهد التنافسي للعبة، حيث تسعى المملكة من خلال هذه التشكيلة البارزة إلى منافسة أعرق المنتخبات العالمية وأكثرها تمرساً. ومن المتوقع أن تلعب (Mid Season Cup) المرتقبة ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 دوراً حاسماً في تحديد التصنيفات النهائية للمنتخبات قبل انطلاق بطولة كأس المنتخبات.