كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 يفتح باب التسجيل لتصفيات الفرصة الأخيرة

محمد الجليحي (الرياض)

أعلنت مؤسسة الرياضات الإلكترونية عن القائمة الرسمية والتفاصيل الخاصة “بتصفيات الفرصة الأخيرة” (LCQ)، والتي ستحسم بطاقات التأهل النهائية لثماني منافسات مختلفة في نسخة هذا العام من بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، والمقرر إقامتها في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 6 يوليو إلى 23 أغسطس.

وتمثل هذه التصفيات المرحلة الختامية من رحلة التأهل لنسخة عام 2026، لتسدل الستار على برنامج “”الطريق إلى كأس العالم للرياضات الإلكترونية”، الذي امتد عبر أكثر من 230 بطولة وحدثاً تأهيلياً حول العالم، بمشاركة قياسية متوقعة تتجاوز 350 ألف لاعب عبر بطولات الناشرين، والبطولات الإقليمية، والبطولات الرسمية.

وتتألف سلسلة “تصفيات الفرصة الأخيرة” من ثماني بطولات مفتوحة تشمل الألعاب التالية: كاونتر سترايك 2 (Counter-Strike 2)، إي أيه إف سي (EA FC)، روكيت ليج (Rocket League)، تيكن 8 (TEKKEN 8)، الشطرنج(Chess)، كول أوف ديوتي: بلاك أوبس 7 (Call of Duty: Black Ops 7)، فاتل فيوري: سيتي أوف ذا وولفز (FATAL FURY: City of the Wolves)، وستريت فايتر 6 (Street Fighter 6).

وستُقام هذه التصفيات في باريس خلال الفترة من 5 يوليو إلى 10 أغسطس، حيث ستقدم بطاقات التأهل النهائية لـ 37 منافساً فردياً وستة أندية للمشاركة في “بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026”. وتشمل مقاعد الأندية أربعة مقاعد في لعبة كاونتر سترايك 2 (Counter-Strike 2)، ومقعداً واحداً في كل من روكيت ليج (Rocket League) وكول أوف ديوتي: بلاك أوبس 7 (Call of Duty: Black Ops 7). وسيتأهل الفائزون في تصفيات إي أيه إف سي (EA FC) إلى مرحلة التصفيات التمهيدية (Play-Ins)، في حين سيتأهل جميع الفائزين الآخرين في “تصفيات الفرصة الأخيرة” مباشرة إلى الحدث الرئيسي.

جدول تصفيات الفرصة الأخيرة والمقاعد المؤهلة

● فاتل فيوري (4 – 6 أغسطس): تأهل 4 لاعبين.

● إي أيه إف سي (9 – 11 يوليو): تأهل 14 لاعب لمرحلة التصفيات التمهيدية (Play-Ins).

● ستريت فايتر 6 (24 – 26 يوليو): تأهل 6 لاعبين.

● تيكن 8 (31 يوليو – 2 أغسطس): تأهل 4 لاعبين.

● كول أوف ديوتي: بلاك أوبس 7 (31 يوليو – 2 أغسطس): تأهل نادٍ واحد.

● الشطرنج (4 – 6 أغسطس): تأهل 4 لاعبين.

● كاونتر سترايك 2 (7 – 9 أغسطس): تأهل 4 أندية.

● روكيت ليج (8 – 10 أغسطس): تأهل نادٍ واحد.

لطالما شهدت “تصفيات الفرصة الأخيرة” ولادة بعضٍ من أبرز اللحظات التاريخية في مسيرة البطولة. ففي عام 2024، شق المحترف في لعبة “إي أيه إف سي” (EA FC) جواو فاسكونسيلوس (JafonsogV) طريقه بصعوبة عبر هذه التصفيات، ليواصل مسيرته الاستثنائية ويتوج باللقب، حافراً اسمه في تاريخ الرياضات الإلكترونية. وقد ألهم هذا الأداء المذهل إطلاق “جائزة جافونسو” (Jafonso Award)، التي تُمنح للفرق أو اللاعبين الذين يحققون لقب إحدى بطولات كأس العالم للرياضات الإلكترونية بعد تأهلهم عبر “تصفيات الفرصة الأخيرة”.

وفي عام 2025، تمكن “فريق فالكونز” (Team Falcons) في لعبة “أوفرواتش2” من تكرار هذا الإنجاز التاريخي، حيث لم يكتفِ بحصد أول “جائزة جافونسو” والفوز ببطولة (OWCS Midseason Championship) فحسب، بل حقق انتصاراً حاسماً كان تتويجاً لجهوده، وأسهم في حسم اللقب الثاني على التوالي في “بطولة الأندية”. وفي العام ذاته، نجح أستاذا الشطرنج الدوليان نيهال سارين وليفون أرونيان في بلوغ الأدوار الإقصائية بعد تأهلهما للحدث الرئيسي الأول لبطولة الشطرنج عبر “تصفيات الفرصة الأخيرة”.

يُذكر أن بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 ستُقام في مركز معارض “بورت دو فرساي” (Paris Expo Port de Versailles) بالعاصمة الفرنسية باريس، خلال الفترة من 6 يوليو إلى 23 أغسطس. وسيجمع الحدث أكثر من 2,000 لاعب و200 نادٍ من أكثر من 100 دولة، للتنافس في 25 بطولة عبر 24 لعبة عالمية، للفوز بحصة من مجموع الجوائز الأضخم في تاريخ القطاع، والذي يتجاوز 75 مليون دولار أمريكي.