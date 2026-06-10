فتح التسجيل في النسخة الثانية من برنامج “قادة الإعلام”

البلاد (الرياض)

كشفت أكاديمية الإعلام السعودية عن فتح باب التسجيل في النسخة الثانية من مسار “قادة الإعلام”، بالتعاون مع نخبة من المؤسسات التعليمية العالمية، وذلك بعد النجاح الذي حققته النسخة الأولى ومساهمتها في تطوير وتأهيل القيادات الإعلامية ورفع جاهزيتها المهنية.

وأوضحت الأكاديمية، أن برامج النسخة الثانية ستنطلق مطلع سبتمبر 2026، عبر محطتين تدريبيتين رئيسيتين؛ تبدأ الأولى في كلية لندن للأعمال تحت عنوان” القيادة الإستراتيجية والتحول المؤسسي” فيما تختتم الرحلة التعليمية في كلية إنسياد؛ من خلال برنامج متخصص بعنوان” القيادة المتقدمة للتأثير والابتكار في الإعلام”.

يأتي مسار” قادة الإعلام” ضمن جهود بناء وتمكين القيادات الإعلامية في القطاعين الحكومي والخاص، بما يسهم في تعزيز حضور الكفاءات الوطنية، ورفع مستوى تأثيرها المهني محليًا ودوليًا، عبر برامج متقدمة، تتوافق مع متطلبات التطور في القطاع الإعلامي.

ودعت الأكاديمية الجهات الحكومية والخاصة الراغبة في تسجيل منسوبيها إلى التقديم عبر الرابط الإلكتروني.