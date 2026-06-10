شراكة سعودية – تركية في التقنية والذكاء الاصطناعي

البلاد (الرياض)

اجتمع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه بمقر الوزارة في الرياض، مع وزير النقل والبنية التحتية في الجمهورية التركية عبدالقادر أوغلو، لمناقشة آفاق الشراكة بين المملكة وتركيا في البنية الرقمية للتقنية والذكاء الاصطناعي، وحلول النقل الذكي.

وناقش الجانبان فرص توسيع الاستثمارات بين البلدين الصديقين، وتعزيز التعاون في البنية التحتية الرقمية، وربط الممكنات التقنية بقطاع النقل، بما يدعم نمو الاقتصاد الرقمي، ويفتح آفاقًا جديدة للشراكة في العصر الذكي.