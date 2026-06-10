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شراكة سعودية – تركية في التقنية والذكاء الاصطناعي

صحيفة البلادaccess_time25 / ذو الحجة / 1447 هـ      10 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)
اجتمع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه بمقر الوزارة في الرياض، مع وزير النقل والبنية التحتية في الجمهورية التركية عبدالقادر أوغلو، لمناقشة آفاق الشراكة بين المملكة وتركيا في البنية الرقمية للتقنية والذكاء الاصطناعي، وحلول النقل الذكي.
وناقش الجانبان فرص توسيع الاستثمارات بين البلدين الصديقين، وتعزيز التعاون في البنية التحتية الرقمية، وربط الممكنات التقنية بقطاع النقل، بما يدعم نمو الاقتصاد الرقمي، ويفتح آفاقًا جديدة للشراكة في العصر الذكي.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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