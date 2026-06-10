باريس تستضيف تصفيات الفرصة الأخيرة لحسم المقاعد الأخيرة في كأس العالم للرياضات الإلكترونية

محمد الجليحي (الرياض)
أعلنت مؤسسة الرياضات الإلكترونية عن القائمة الرسمية والتفاصيل الخاصة بتصفيات الفرصة الأخيرة (LCQ)، والتي ستحسم بطاقات التأهل النهائية لثماني منافسات مختلفة في نسخة هذا العام من بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، والمقرر إقامتها في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 6 يوليو إلى (23) أغسطس.
وتمثل هذه التصفيات المرحلة الختامية من رحلة التأهل لنسخة عام 2026، لتسدل الستار على برنامج “الطريق إلى كأس العالم للرياضات الإلكترونية”، الذي امتد عبر أكثر من (230) بطولة وحدثًا تأهيليًا حول العالم، بمشاركة قياسية متوقعة تتجاوز (350) ألف لاعب عبر بطولات الناشرين، والبطولات الإقليمية، والبطولات الرسمية.
وتتألف سلسلة “تصفيات الفرصة الأخيرة” من ثماني بطولات مفتوحة تشمل الألعاب التالية: كاونتر سترايك 2 (Counter-Strike 2)، إي أيه إف سي (EA FC)، روكيت ليج (Rocket League)، تيكن 8 (TEKKEN 8)، الشطرنج (Chess)، كول أوف ديوتي: بلاك أوبس 7 (Call of Duty: Black Ops 7)، فاتل فيوري: سيتي أوف ذا وولفز (FATAL FURY: City of the Wolves)، وستريت فايتر 6 (Street Fighter 6).
وستُقام هذه التصفيات في باريس خلال الفترة من 5 يوليو إلى (10) أغسطس، إذ ستقدم بطاقات التأهل النهائية لـ(37) منافسًا فرديًا وستة أندية للمشاركة في “بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026”.
وتشمل مقاعد الأندية أربعة مقاعد في لعبة كاونتر سترايك 2 (Counter-Strike 2)، ومقعدًا واحدًا في كل من روكيت ليج (Rocket League) وكول أوف ديوتي: بلاك أوبس 7 (Call of Duty: Black Ops 7).
وسيتأهل الفائزون في تصفيات إي أيه إف سي (EA FC) إلى مرحلة التصفيات التمهيدية (Play-Ins)، في حين سيتأهل جميع الفائزين الآخرين في “تصفيات الفرصة الأخيرة” مباشرة إلى الحدث الرئيسي.
يُذكر أن بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 ستُقام في مركز معارض “بورت دو فرساي” (Paris Expo Port de Versailles) بالعاصمة الفرنسية باريس، وسيجمع الحدث أكثر من (2,000) لاعب و(200) نادٍ من أكثر من (100) دولة، للتنافس في (25) بطولة عبر (24) لعبة عالمية، للفوز بحصة من مجموع الجوائز الأضخم في تاريخ القطاع، والذي يتجاوز (75) مليون دولار أمريكي.
وتمثل هذه التصفيات المرحلة الختامية من رحلة التأهل لنسخة عام 2026، لتسدل الستار على برنامج “الطريق إلى كأس العالم للرياضات الإلكترونية”، الذي امتد عبر أكثر من (230) بطولة وحدثًا تأهيليًا حول العالم، بمشاركة قياسية متوقعة تتجاوز (350) ألف لاعب عبر بطولات الناشرين، والبطولات الإقليمية، والبطولات الرسمية.
وتتألف سلسلة “تصفيات الفرصة الأخيرة” من ثماني بطولات مفتوحة تشمل الألعاب التالية: كاونتر سترايك 2 (Counter-Strike 2)، إي أيه إف سي (EA FC)، روكيت ليج (Rocket League)، تيكن 8 (TEKKEN 8)، الشطرنج (Chess)، كول أوف ديوتي: بلاك أوبس 7 (Call of Duty: Black Ops 7)، فاتل فيوري: سيتي أوف ذا وولفز (FATAL FURY: City of the Wolves)، وستريت فايتر 6 (Street Fighter 6).
وستُقام هذه التصفيات في باريس خلال الفترة من 5 يوليو إلى (10) أغسطس، إذ ستقدم بطاقات التأهل النهائية لـ(37) منافسًا فرديًا وستة أندية للمشاركة في “بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026”.
وتشمل مقاعد الأندية أربعة مقاعد في لعبة كاونتر سترايك 2 (Counter-Strike 2)، ومقعدًا واحدًا في كل من روكيت ليج (Rocket League) وكول أوف ديوتي: بلاك أوبس 7 (Call of Duty: Black Ops 7).
وسيتأهل الفائزون في تصفيات إي أيه إف سي (EA FC) إلى مرحلة التصفيات التمهيدية (Play-Ins)، في حين سيتأهل جميع الفائزين الآخرين في “تصفيات الفرصة الأخيرة” مباشرة إلى الحدث الرئيسي.
يُذكر أن بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 ستُقام في مركز معارض “بورت دو فرساي” (Paris Expo Port de Versailles) بالعاصمة الفرنسية باريس، وسيجمع الحدث أكثر من (2,000) لاعب و(200) نادٍ من أكثر من (100) دولة، للتنافس في (25) بطولة عبر (24) لعبة عالمية، للفوز بحصة من مجموع الجوائز الأضخم في تاريخ القطاع، والذي يتجاوز (75) مليون دولار أمريكي.