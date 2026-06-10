بإجماع دولي.. المملكة تفوز بمنصب رفيع في لجنة الأمم المتحدة لاستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية

البلاد (فيينا)
فازت المملكة العربية السعودية ممثلةً بوكالة الفضاء السعودية، بمنصب النائب الأول لرئيس لجنة الأمم المتحدة لاستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية (COPUOS)، وذلك خلال أعمال الدورة الحالية للجنة المنعقدة في العاصمة النمساوية فيينا، في خطوة تجسد ثقة المجتمع الدولي بالدور المتنامي للمملكة في قطاع الفضاء وإسهاماتها في دعم حوكمة الفضاء على المستوى الدولي.
ويمثل المملكة في هذا المنصب المدير العام لأنظمة الفضاء والبنية التحتية بوكالة الفضاء السعودية المهندس مريح الشهراني، الذي يُعد من الكفاءات الوطنية البارزة في قطاع الفضاء، حيث أسهم من خلال مشاركاته الدولية المتخصصة في تعزيز حضور المملكة في ملفات حوكمة الفضاء واستدامته، إلى جانب إسهاماته في بناء القدرات الوطنية في مجال الوعي بالظرف الفضائي وتطوير المبادرات المرتبطة باستدامة الفضاء.
ويُعد منصب النائب الأول للرئيس أحد المناصب القيادية في مكتب اللجنة، حيث يضطلع بدور محوري في دعم إدارة أعمال اللجنة، وتيسير التوافق بين الدول الأعضاء، والمساهمة في توجيه النقاشات المتعلقة بحوكمة الفضاء وتعزيز التعاون الدولي في الاستخدام السلمي والمستدام للفضاء الخارجي.
ويعكس هذا الفوز المكانة المتقدمة التي باتت تحظى بها المملكة على الساحة الدولية في قطاع الفضاء، ويؤكد التزامها بدعم منظومة الأمم المتحدة وتعزيز حضورها شريكًا دوليًا موثوقًا يسهم في تطوير السياسات والأطر التنظيمية المرتبطة بقطاع الفضاء، إلى جانب إبراز الكفاءات الوطنية في المحافل الدولية ودعم الجهود المشتركة لتقريب وجهات النظر بين الدول الأعضاء.
يُذكر أن لجنة الأمم المتحدة لاستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية (COPUOS) تضم في عضويتها 110 دول، وتُعد المنصة الدولية الرئيسة المعنية بحوكمة الفضاء، حيث تعمل على تطوير الأطر القانونية والتنظيمية، وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق الاستخدام السلمي والمستدام للفضاء الخارجي، بما يدعم الاستفادة من علوم وتقنيات الفضاء على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
ويمثل المملكة في هذا المنصب المدير العام لأنظمة الفضاء والبنية التحتية بوكالة الفضاء السعودية المهندس مريح الشهراني، الذي يُعد من الكفاءات الوطنية البارزة في قطاع الفضاء، حيث أسهم من خلال مشاركاته الدولية المتخصصة في تعزيز حضور المملكة في ملفات حوكمة الفضاء واستدامته، إلى جانب إسهاماته في بناء القدرات الوطنية في مجال الوعي بالظرف الفضائي وتطوير المبادرات المرتبطة باستدامة الفضاء.
ويُعد منصب النائب الأول للرئيس أحد المناصب القيادية في مكتب اللجنة، حيث يضطلع بدور محوري في دعم إدارة أعمال اللجنة، وتيسير التوافق بين الدول الأعضاء، والمساهمة في توجيه النقاشات المتعلقة بحوكمة الفضاء وتعزيز التعاون الدولي في الاستخدام السلمي والمستدام للفضاء الخارجي.
ويعكس هذا الفوز المكانة المتقدمة التي باتت تحظى بها المملكة على الساحة الدولية في قطاع الفضاء، ويؤكد التزامها بدعم منظومة الأمم المتحدة وتعزيز حضورها شريكًا دوليًا موثوقًا يسهم في تطوير السياسات والأطر التنظيمية المرتبطة بقطاع الفضاء، إلى جانب إبراز الكفاءات الوطنية في المحافل الدولية ودعم الجهود المشتركة لتقريب وجهات النظر بين الدول الأعضاء.
يُذكر أن لجنة الأمم المتحدة لاستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية (COPUOS) تضم في عضويتها 110 دول، وتُعد المنصة الدولية الرئيسة المعنية بحوكمة الفضاء، حيث تعمل على تطوير الأطر القانونية والتنظيمية، وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق الاستخدام السلمي والمستدام للفضاء الخارجي، بما يدعم الاستفادة من علوم وتقنيات الفضاء على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.