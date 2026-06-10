“الفيفا” يكشف تفاصيل مراسم افتتاح كأس العالم 2026

البلاد (واشنطن)
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تفاصيل مراسم افتتاح كأس العالم FIFA 2026™ في الدول الثلاث المستضيفة للبطولة: المكسيك وكندا والولايات المتحدة، مؤكدًا أن الاحتفالات المصاحبة للمباريات الافتتاحية ستتضمن فعاليات فنية وثقافية متنوعة تعكس هوية الدول المستضيفة.
وأوضح “فيفا” أن العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي ستشهد أولى مراسم الافتتاح، التي تتضمن عروضًا فنية وثقافية وبرامج تفاعلية لاستقبال الجماهير، ضمن احتفالات انطلاق البطولة.
وفي كندا، تستضيف مدينة تورونتو مراسم ما قبل مباراة المنتخب الكندي، من خلال فعاليات ترحيبية وعروض ثقافية وفنية مخصصة للجماهير المشاركة في الحدث.
أما في الولايات المتحدة، فتشهد مدينة لوس أنجلوس مراسم خاصة تسبق المباراة الافتتاحية للمنتخب الأمريكي، تتضمن برامج ترفيهية وفعاليات جماهيرية متنوعة.
وأشار “فيفا” إلى أن هذه المراسم تعكس التنوع الثقافي للدول المستضيفة وروح الوحدة التي تجسدها بطولة كأس العالم، مبينًا أن الجماهير ستكون جزءًا من الفعاليات المصاحبة التي ستنطلق قبل المباريات الافتتاحية بوقت كافٍ، ضمن احتفالات النسخة الأكبر في تاريخ البطولة.
وأوضح “فيفا” أن العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي ستشهد أولى مراسم الافتتاح، التي تتضمن عروضًا فنية وثقافية وبرامج تفاعلية لاستقبال الجماهير، ضمن احتفالات انطلاق البطولة.
وفي كندا، تستضيف مدينة تورونتو مراسم ما قبل مباراة المنتخب الكندي، من خلال فعاليات ترحيبية وعروض ثقافية وفنية مخصصة للجماهير المشاركة في الحدث.
أما في الولايات المتحدة، فتشهد مدينة لوس أنجلوس مراسم خاصة تسبق المباراة الافتتاحية للمنتخب الأمريكي، تتضمن برامج ترفيهية وفعاليات جماهيرية متنوعة.
وأشار “فيفا” إلى أن هذه المراسم تعكس التنوع الثقافي للدول المستضيفة وروح الوحدة التي تجسدها بطولة كأس العالم، مبينًا أن الجماهير ستكون جزءًا من الفعاليات المصاحبة التي ستنطلق قبل المباريات الافتتاحية بوقت كافٍ، ضمن احتفالات النسخة الأكبر في تاريخ البطولة.