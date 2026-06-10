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الجيش الأمريكي يشن ضربات ضد إيران
السياسة

الجيش الأمريكي يشن ضربات ضد إيران

صحيفة البلادaccess_time25 / ذو الحجة / 1447 هـ      10 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (وكالات)

شن الجيش الأمريكي اليوم (الأربعاء) ضربات جديدة على عدة مناطق في إيران، رداً على إسقاط طائرة أباتشي.

ونوهت مصادر إيرانية بأنه سمع دوي انفجارات في جزيرة قشم ومناطق في شرق هرمزجان وبندر عباس وسيريك، كما جرى سماع دوي انفجارات عدة على الساحل الجنوبي لإيران قرب مضيق هرمز.

بدوره علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الهجوم، مشيراً إلى أن الرد كان ضرورياً وقوياً في نفس الوقت.

وكان ترامب قد اتهم إيران بإسقاط مروحية أمريكية أثناء دورية في مضيق هرمز، متوعدًا بالرد على ذلك، بعد ساعات من تأكيده أن المفاوضين بلغوا المراحل النهائية من محادثات إنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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