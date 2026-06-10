الجيش الأمريكي يشن ضربات ضد إيران

البلاد (وكالات)

شن الجيش الأمريكي اليوم (الأربعاء) ضربات جديدة على عدة مناطق في إيران، رداً على إسقاط طائرة أباتشي.

ونوهت مصادر إيرانية بأنه سمع دوي انفجارات في جزيرة قشم ومناطق في شرق هرمزجان وبندر عباس وسيريك، كما جرى سماع دوي انفجارات عدة على الساحل الجنوبي لإيران قرب مضيق هرمز.

بدوره علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الهجوم، مشيراً إلى أن الرد كان ضرورياً وقوياً في نفس الوقت.

وكان ترامب قد اتهم إيران بإسقاط مروحية أمريكية أثناء دورية في مضيق هرمز، متوعدًا بالرد على ذلك، بعد ساعات من تأكيده أن المفاوضين بلغوا المراحل النهائية من محادثات إنهاء الحرب في الشرق الأوسط.