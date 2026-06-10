الاتحاد الآسيوي يعلن عن موعد قرعة” النخبة وآسيا 2 “

البلاد (جدة)

حدّد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم 18 أغسطس المقبل موعداً لإجراء قرعة مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة، بالتزامن مع قرعة دور المجموعات في دوري أبطال آسيا الثاني، وذلك ضمن الاستعدادات للموسم القاري 2026-2027.

وستُحدد القرعة مسار الأندية المشاركة في البطولتين القاريتين، وتكشف عن مواجهاتها في المرحلة الأولى من المنافسات، تمهيداً لانطلاق الموسم الآسيوي الجديد.

كما قرر الاتحاد الآسيوي إقامة قرعة دور المجموعات في دوري التحدي الآسيوي يوم 20 أغسطس، لتكتمل بذلك ملامح البطولات الثلاث للأندية تحت مظلة الاتحاد القاري.

وتترقب الأندية الآسيوية المشاركة نتائج القرعات لمعرفة منافسيها وجدول مشوارها القاري في الموسم المقبل، في ظل تطلعها للمنافسة على الألقاب الأبرز على مستوى القارة.

كما أعلن الاتحاد عن منافس فريق الاتحاد، في الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة؛ حيث يواجه العميد نظيره الجزيرة الإماراتي، من أجل التأهل إلى دوري النخبة الآسيوي لموسم 2026/2027.

القائمة النهاية للأندية

من ناحيته، اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم القائمة النهائية للأندية المشاركة في مسابقات الأندية للرجال لموسم 2026-2027، والتي تشمل دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا الثاني، ودوري التحدي الآسيوي، وذلك وفقاً للائحة دخول مسابقات الأندية الآسيوية وآلية توزيع المقاعد المعتمدة، إلى جانب قائمة الأندية الحاصلة على الرخصة.

وسيشارك 93 نادياً، تمثل 38 اتحاداً وطنياً عضواً في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في البطولات القارية الثلاث، في تأكيد جديد على اتساع قاعدة المشاركة، واستمرار تطوير مسابقات الأندية على مستوى القارة.

وحدد الاتحاد الآسيوي يوم 11 أغسطس 2026 موعداً لإقامة الأدوار التمهيدية في دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري التحدي الآسيوي، فيما يقام الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا الثاني في 12 أغسطس.

وتشهد النسخة الرابعة والعشرون من البطولة القارية الأولى للأندية تحت مسمى «دوري أبطال آسيا للنخبة» مشاركة 32 نادياً في مرحلة الدوري، مقارنة بـ 24 نادياً في الموسمين الماضيين. ويهدف التوسع الجديد إلى منح عدد أكبر من الأندية فرصة المنافسة على أعلى مستوى في القارة؛ حيث يشارك 18 نادياً من 7 اتحادات وطنية في كل من منطقتي الغرب والشرق.

وتبدأ 4 أندية من كل منطقة مشوارها من الدور التمهيدي للتنافس على مقعدين في مرحلة الدوري، في حين تتأهل بقية الأندية مباشرة إلى مرحلة الدوري التي تنطلق في 14 سبتمبر 2026.

وفي دوري أبطال آسيا الثاني، حصل 25 نادياً على مقاعد مباشرة في دور المجموعات، بواقع 12 نادياً من منطقة الغرب، و13 من منطقة الشرق، على أن تنطلق الجولة الأولى من المنافسات في 15 سبتمبر 2026.

كما تنضم إلى دور المجموعات الأندية الأربعة الخاسرة في الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا للنخبة، إضافة إلى 3 أندية تتأهل عبر الدور التمهيدي الخاص بدوري أبطال آسيا الثاني.

أما دوري التحدي الآسيوي، فتبدأ 5 أندية من منطقة الغرب و3 من منطقة الشرق مشوارها مباشرة من دور المجموعات الذي يقام بين 17 أكتوبر (تشرين الأول) و24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026.

وتلتحق بها 5 أندية أخرى متأهلة من التصفيات التمهيدية في الغرب و4 من الشرق، فيما يكتمل عقد الفرق العشرين المشاركة بانضمام 3 أندية خاسرة من التصفيات التمهيدية لدوري أبطال آسيا الثاني، بواقع ناديين من منطقة الغرب، ونادٍ واحد من منطقة الشرق.

وأشار الاتحاد الآسيوي إلى أن عدداً من المقاعد سيُحسم لاحقاً بعد استكمال المنافسات المحلية الجارية في بعض الدول، وذلك لتحديد الأندية المتأهلة بشكل نهائي إلى البطولات القارية الثلاث.