أمير الشرقية يدشّن الخطة الإستراتيجية للإمارة لتعزيز كفاءة العمل المؤسسي

البلاد (الدمام)
دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مقر الإمارة اليوم، الخطة الإستراتيجية لإمارة المنطقة الشرقية بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، والمدير العام لمعهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان، ووكيل الإمارة تركي بن عبدالله التميمي، والفريق الاستشاري المكلّف بإعداد الخطة الإستراتيجية نحو مستقبل مؤسسي أكثر كفاءة وتميزًا.
وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية أن التخطيط الإستراتيجي يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المؤسسية المستدامة، مشيرًا إلى أهمية العمل وفق منهجيات واضحة وأهداف محددة ومؤشرات أداء دقيقة تسهم في قياس الإنجاز وتحسين النتائج، منوهًا بضرورة تكامل الجهود بين مختلف القطاعات الحكومية وتعزيز الشراكات الفاعلة بما يدعم مسيرة التنمية في المنطقة ويواكب تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- ومستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأفاد أن الخطة الإستراتيجية ستسهم في تعزيز كفاءة العمل المؤسسي وتطوير الخدمات ورفع مستوى التكامل بين الجهات، مؤكدًا أن الاستثمار في القدرات البشرية وتبني أفضل الممارسات الإدارية يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفاتها بكفاءة واستدامة.
وأعرب الدكتور السجان عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية ولسمو نائبه على دعمهما واهتمامهما بتطوير العمل المؤسسي، مؤكدًا أن الخطة الإستراتيجية أعدت وفق منهجيات علمية وأفضل الممارسات العالمية، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى رفع كفاءة القطاع الحكومي وتعزيز التميز المؤسسي والتنمية المستدامة.
وقدّم الفريق الاستشاري المكلّف لسموه عرضًا عن الخطة الإستراتيجية ومحاورها الرئيسة، وما تضمنته من برامج ومبادرات تطويرية تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل المؤسسي، ورفع مستوى الحوكمة، وتطوير رأس المال البشري، والاستفادة من التحول الرقمي والتقنيات الحديثة، إلى جانب منظومة لمتابعة الأداء وقياس الأثر بما يدعم تحقيق مستهدفات الإمارة ويعزز دورها التنسيقي والتنموي في المنطقة.
فيما أكد التميمي أن الخطة الإستراتيجية ستسهم في تعزيز كفاءة الأداء ورفع مستوى التكامل المؤسسي بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية أن التخطيط الإستراتيجي يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المؤسسية المستدامة، مشيرًا إلى أهمية العمل وفق منهجيات واضحة وأهداف محددة ومؤشرات أداء دقيقة تسهم في قياس الإنجاز وتحسين النتائج، منوهًا بضرورة تكامل الجهود بين مختلف القطاعات الحكومية وتعزيز الشراكات الفاعلة بما يدعم مسيرة التنمية في المنطقة ويواكب تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- ومستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأفاد أن الخطة الإستراتيجية ستسهم في تعزيز كفاءة العمل المؤسسي وتطوير الخدمات ورفع مستوى التكامل بين الجهات، مؤكدًا أن الاستثمار في القدرات البشرية وتبني أفضل الممارسات الإدارية يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفاتها بكفاءة واستدامة.
وأعرب الدكتور السجان عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية ولسمو نائبه على دعمهما واهتمامهما بتطوير العمل المؤسسي، مؤكدًا أن الخطة الإستراتيجية أعدت وفق منهجيات علمية وأفضل الممارسات العالمية، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى رفع كفاءة القطاع الحكومي وتعزيز التميز المؤسسي والتنمية المستدامة.
وقدّم الفريق الاستشاري المكلّف لسموه عرضًا عن الخطة الإستراتيجية ومحاورها الرئيسة، وما تضمنته من برامج ومبادرات تطويرية تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل المؤسسي، ورفع مستوى الحوكمة، وتطوير رأس المال البشري، والاستفادة من التحول الرقمي والتقنيات الحديثة، إلى جانب منظومة لمتابعة الأداء وقياس الأثر بما يدعم تحقيق مستهدفات الإمارة ويعزز دورها التنسيقي والتنموي في المنطقة.
فيما أكد التميمي أن الخطة الإستراتيجية ستسهم في تعزيز كفاءة الأداء ورفع مستوى التكامل المؤسسي بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.