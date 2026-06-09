السياسة

وزير الخارجية يجري اتصالًا هاتفيًا بوزيرة خارجية جمهورية النمسا

صحيفة البلادaccess_time24 / ذو الحجة / 1447 هـ       9 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا بوزيرة خارجية جمهورية النمسا الاتحادية بياته ماينل رايزنجر.

وفي مستهل الاتصال، هنأ سمو الوزير معاليها بمناسبة انتخاب جمهورية النمسا عضوًا غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2027 – 2028، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين البلدين بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، كما بحث الجانبان المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة حيالها.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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