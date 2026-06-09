وزارة السياحة راعٍ رئيسٍ لملتقى المهنة والابتكار وهاكاثون الابتكار السياحي 2026

البلاد (مكة المكرمة)
شاركت وزارة السياحة بصفتها راعيًا رئيسًا لملتقى المهنة والابتكار وهاكاثون الابتكار السياحي 2026 تحت شعار “التميز والريادة في القطاع السياحي”، الذي استضافته جامعة أم القرى في مكة المكرمة خلال الفترة من 8 إلى 9 يونيو 2026م، ضمن جهودها لفتح مسارات مهنية أوسع أمام الكفاءات الوطنية، وتعزيز ارتباط الطلاب والخريجين والباحثين عن عمل بفرص القطاع السياحي وبرامجه النوعية، بحضور وكيل تنمية القدرات البشرية السياحية بوزارة السياحة المهندس رزان العايد.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة السياحة نصر الأنصاري، أن مشاركة الوزارة جاءت انطلاقًا من دورها في تنمية القدرات البشرية السياحية، ورفع جاهزية الكفاءات الوطنية للمساهمة في نمو القطاع، من خلال مبادرات وبرامج تستهدف التأهيل والتدريب والتطوير المهني، وتدعم الاستفادة من الفرص الواعدة التي يوفرها القطاع السياحي في المملكة, مشيرًا إلى أن المشاركة تضمنت جناحًا تفاعليًا للتعريف ببرنامج “أهلها” ومبادراتها وخدماتها، إلى جانب المشاركة في الجلسة الإثرائية بعنوان: “مستقبل القطاع السياحي في المملكة: الكفاءات والابتكار والشراكات”، وتقديم أربع ورش عمل تخصّصية، والمشاركة في لجان هاكاثون الابتكار السياحي والتحكيم.
وأكد أن مشاركة الوزارة في الملتقى يأتي مواصلةً لالتزامها الراسخ بالاستثمار في تنمية الكفاءات الوطنية لتمكينها من قيادة القطاع السياحي الواعد.
وقامت الوزارة ضمن مشاركتها في الملتقى بتكريم 10 خريجين متفوّقين من برنامج الماجستير التنفيذي، من بين أكثر من 500 خريج أتمّوا البرنامج بنسختيه بالشراكة مع جامعات عالمية متخصصة، وذلك احتفاءً بتميّزهم، وإبرازًا لأثر برامج الوزارة في إعداد كفاءات وطنية قادرة على قيادة مستقبل القطاع السياحي.
شاركت وزارة السياحة بصفتها راعيًا رئيسًا لملتقى المهنة والابتكار وهاكاثون الابتكار السياحي 2026 تحت شعار “التميز والريادة في القطاع السياحي”، الذي استضافته جامعة أم القرى في مكة المكرمة خلال الفترة من 8 إلى 9 يونيو 2026م، ضمن جهودها لفتح مسارات مهنية أوسع أمام الكفاءات الوطنية، وتعزيز ارتباط الطلاب والخريجين والباحثين عن عمل بفرص القطاع السياحي وبرامجه النوعية، بحضور وكيل تنمية القدرات البشرية السياحية بوزارة السياحة المهندس رزان العايد.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة السياحة نصر الأنصاري، أن مشاركة الوزارة جاءت انطلاقًا من دورها في تنمية القدرات البشرية السياحية، ورفع جاهزية الكفاءات الوطنية للمساهمة في نمو القطاع، من خلال مبادرات وبرامج تستهدف التأهيل والتدريب والتطوير المهني، وتدعم الاستفادة من الفرص الواعدة التي يوفرها القطاع السياحي في المملكة, مشيرًا إلى أن المشاركة تضمنت جناحًا تفاعليًا للتعريف ببرنامج “أهلها” ومبادراتها وخدماتها، إلى جانب المشاركة في الجلسة الإثرائية بعنوان: “مستقبل القطاع السياحي في المملكة: الكفاءات والابتكار والشراكات”، وتقديم أربع ورش عمل تخصّصية، والمشاركة في لجان هاكاثون الابتكار السياحي والتحكيم.
وأكد أن مشاركة الوزارة في الملتقى يأتي مواصلةً لالتزامها الراسخ بالاستثمار في تنمية الكفاءات الوطنية لتمكينها من قيادة القطاع السياحي الواعد.
وقامت الوزارة ضمن مشاركتها في الملتقى بتكريم 10 خريجين متفوّقين من برنامج الماجستير التنفيذي، من بين أكثر من 500 خريج أتمّوا البرنامج بنسختيه بالشراكة مع جامعات عالمية متخصصة، وذلك احتفاءً بتميّزهم، وإبرازًا لأثر برامج الوزارة في إعداد كفاءات وطنية قادرة على قيادة مستقبل القطاع السياحي.