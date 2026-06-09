الإقتصاد

وزارة السياحة راعٍ رئيسٍ لملتقى المهنة والابتكار وهاكاثون الابتكار السياحي 2026

صحيفة البلادaccess_time24 / ذو الحجة / 1447 هـ       9 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (مكة المكرمة)
شاركت وزارة السياحة بصفتها راعيًا رئيسًا لملتقى المهنة والابتكار وهاكاثون الابتكار السياحي 2026 تحت شعار “التميز والريادة في القطاع السياحي”، الذي استضافته جامعة أم القرى في مكة المكرمة خلال الفترة من 8 إلى 9 يونيو 2026م، ضمن جهودها لفتح مسارات مهنية أوسع أمام الكفاءات الوطنية، وتعزيز ارتباط الطلاب والخريجين والباحثين عن عمل بفرص القطاع السياحي وبرامجه النوعية، بحضور وكيل تنمية القدرات البشرية السياحية بوزارة السياحة المهندس رزان العايد.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة السياحة نصر الأنصاري، أن مشاركة الوزارة جاءت انطلاقًا من دورها في تنمية القدرات البشرية السياحية، ورفع جاهزية الكفاءات الوطنية للمساهمة في نمو القطاع، من خلال مبادرات وبرامج تستهدف التأهيل والتدريب والتطوير المهني، وتدعم الاستفادة من الفرص الواعدة التي يوفرها القطاع السياحي في المملكة, مشيرًا إلى أن المشاركة تضمنت جناحًا تفاعليًا للتعريف ببرنامج “أهلها” ومبادراتها وخدماتها، إلى جانب المشاركة في الجلسة الإثرائية بعنوان: “مستقبل القطاع السياحي في المملكة: الكفاءات والابتكار والشراكات”، وتقديم أربع ورش عمل تخصّصية، والمشاركة في لجان هاكاثون الابتكار السياحي والتحكيم.
وأكد أن مشاركة الوزارة في الملتقى يأتي مواصلةً لالتزامها الراسخ بالاستثمار في تنمية الكفاءات الوطنية لتمكينها من قيادة القطاع السياحي الواعد.
وقامت الوزارة ضمن مشاركتها في الملتقى بتكريم 10 خريجين متفوّقين من برنامج الماجستير التنفيذي، من بين أكثر من 500 خريج أتمّوا البرنامج بنسختيه بالشراكة مع جامعات عالمية متخصصة، وذلك احتفاءً بتميّزهم، وإبرازًا لأثر برامج الوزارة في إعداد كفاءات وطنية قادرة على قيادة مستقبل القطاع السياحي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *