هيئة تنمية الصادرات السعودية تشارك في المعرض الدولي للصناعات الغذائية بتونس

البلاد (الرياض)
تشارك هيئة تنمية الصادرات السعودية في المعرض الدولي للصناعات الغذائية بهوية “صناعة سعودية” بجناح يضم 15 شركة وطنية خلال الفترة من 9 – 12 يونيو 2026م في مدينة تونس, تستعرض منتجاتها المميزة إلى جانب أكثر من 116 جهة عارضة ممثلة لـ16 دولة حول العالم.
ويُعد المعرض منصة متخصصة تجمع مختلف مكونات سلسلة القيمة في قطاع الأطعمة والمشروبات، بما يشمل تقنيات المعالجة والتصنيع الغذائي، وحلول التعبئة والتغليف، وسلاسل التبريد، والتخزين، والخدمات اللوجستية.
ويوفر أيضًا بيئة أعمال تفاعلية تجمع الموردين والمنتجين مع كبار المشترين والمستوردين في القارة الأفريقية؛ بما يسهم في استكشاف فرص تجارية جديدة، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية، وتوسيع نطاق النفاذ إلى الأسواق الأفريقية الواعدة.
وتندرج هذه المشاركة ضمن جهود “الصادرات السعودية” في تمكين المصدرين السعوديين من الوصول إلى الأسواق العالمية عبر خدمة المشاركة في المعارض الدولية، التي تتيح للشركات الوطنية فرصة عرض منتجاتها أمام المشترين والمستوردين في عدد من الدول ذات الأولوية؛ مما يتيح اكتشاف الفرص التصديرية الواعدة، وتعزيز حضور المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق الدولية.
ويُعد المعرض منصة متخصصة تجمع مختلف مكونات سلسلة القيمة في قطاع الأطعمة والمشروبات، بما يشمل تقنيات المعالجة والتصنيع الغذائي، وحلول التعبئة والتغليف، وسلاسل التبريد، والتخزين، والخدمات اللوجستية.
ويوفر أيضًا بيئة أعمال تفاعلية تجمع الموردين والمنتجين مع كبار المشترين والمستوردين في القارة الأفريقية؛ بما يسهم في استكشاف فرص تجارية جديدة، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية، وتوسيع نطاق النفاذ إلى الأسواق الأفريقية الواعدة.
وتندرج هذه المشاركة ضمن جهود “الصادرات السعودية” في تمكين المصدرين السعوديين من الوصول إلى الأسواق العالمية عبر خدمة المشاركة في المعارض الدولية، التي تتيح للشركات الوطنية فرصة عرض منتجاتها أمام المشترين والمستوردين في عدد من الدول ذات الأولوية؛ مما يتيح اكتشاف الفرص التصديرية الواعدة، وتعزيز حضور المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق الدولية.