نفت ما يتردد على وسائل التواصل.. قطر: لا إغلاق للأجواء والملاحة الجوية مستمرة

البلاد (الدوحة)

نفت الهيئة العامة للطيران المدني في قطر، أمس (الاثنين)، صحة ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ بشأن إغلاق المجال الجوي للدولة، أو تعليق الرحلات الجوية، في ظل التصعيد الإقليمي المتزايد بين إيران وإسرائيل.

وأكدت الهيئة في بيان رسمي، أن ما صدر من إشعار ملاحي (NOTAM) يهدف فقط إلى إعادة تنظيم المسارات الجوية، وتحديد بدائل آمنة؛ لضمان استمرار حركة الملاحة الجوية بكفاءة وسلامة، دون أي توقف في العمليات التشغيلية. وشددت على أن حركة الطيران في الأجواء القطرية مستمرة بشكل طبيعي، وأن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار الالتزام بالمعايير الدولية المعتمدة؛ لضمان أعلى مستويات السلامة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة. ودعت الهيئة إلى ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة، مؤكدة أن ما يتم تداوله حول إغلاق الأجواء غير صحيح. يأتي هذا النفي في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من التوترات الأمنية المتصاعدة، وما يصاحبها من إجراءات احترازية في عدد من دول الجوار، بما في ذلك تعديلات في مسارات الطيران؛ لتفادي مناطق التوتر.