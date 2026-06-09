نائب أمير الشرقية يستقبل الطلاب والطالبات الذين حققوا إنجازات متميزة

البلاد (الدمام)

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الثلاثاء، مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتورة منيرة بنت بدر المهاشير، يرافقها الطلاب والطالبات الذين حققوا إنجازات متميزة على المستويات الوزارية والإقليمية والدولية خلال العام الدراسي 1447هـ.

وأكد سمو نائب أمير المنطقة الشرقية أن الاستثمار في الإنسان يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً سموه إلى أن ما حققه الطلاب والطالبات من إنجازات يعكس مستوى الكفاءة والطموح لدى أبناء وبنات الوطن، ويجسد الجهود المبذولة من الأسر والمعلمين والمؤسسات التعليمية في دعم مسيرتهم العلمية، مهنئاً سموه الطلاب والطالبات على تميزهم ومتمنياً لهم المزيد من التوفيق والنجاح.

وقدمت الدكتورة منيرة المهاشير لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية عرضاً عن أبرز الإنجازات التي حققها الطلاب والطالبات خلال العام الدراسي، والبرامج والمبادرات التي أسهمت في تنمية مواهبهم وصقل مهاراتهم، بما مكّنهم من تحقيق مراكز متقدمة وتمثيل المملكة في المنافسات المحلية والدولية.

ورفعت المهاشير الشكر لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه بقطاع التعليم وأبنائه الطلبة، مؤكدةً أن هذا الدعم يشكل حافزاً لمواصلة العمل على اكتشاف الطاقات الواعدة وتمكينها من تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات.