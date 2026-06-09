مشاركة تاريخية لـ المنتخبات الآسيوية في مونديال 2026

أكد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أن القارة الصفراء تستعد لدخول مرحلة جديدة من التميز الرياضي. وأعرب عن ثقته الكبيرة في أن مشاركة المنتخبات الآسيوية في مونديال 2026 ستكون تاريخية وغير مسبوقة، حيث تدخل هذه المنتخبات المنافسات بطموح عالٍ وثقة مطلقة. وتأتي هذه التصريحات في ظل الاستعدادات للنسخة الأكبر في تاريخ البطولة العالمية، مما يؤكد أن أسس النجاح الآسيوي على الساحة الدولية أصبحت أصلب وأقوى من أي وقت مضى.

التطور التاريخي لـ المنتخبات الآسيوية في مونديال 2026

شهدت كرة القدم الآسيوية تطوراً ملحوظاً على مدار العقود الماضية. فمنذ المشاركات الأولى التي كانت تقتصر على مقاعد محدودة، وصولاً إلى النسخة الحالية التي ستشهد تأهل رقم قياسي يبلغ 8 منتخبات بشكل مباشر مع فرصة لمنتخب تاسع عبر الملحق، يظهر بوضوح حجم القفزة النوعية التي حققتها القارة. تاريخياً، كانت المشاركات الآسيوية تتسم بمحاولات إثبات الذات، لكن مع مرور الوقت، وتحديداً منذ استضافة القارة لنسخة 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، ونسخة 2022 في قطر، تحولت المنتخبات الآسيوية إلى أرقام صعبة ومنافسين شرسين يمتلكون القدرة على إحراج كبار اللعبة وإقصائهم من الأدوار المتقدمة. هذا التراكم في الخبرات هو ما يمهد الطريق لنجاح المنتخبات الآسيوية في المونديال القادم.

تأثير المشاركة الآسيوية على المشهد الكروي العالمي

لا تقتصر أهمية هذه المشاركة الموسعة على مجرد التواجد الرياضي، بل تمتد لتشمل تأثيرات عميقة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. محلياً، تسهم هذه الإنجازات في تعزيز البنية التحتية الرياضية وزيادة الاستثمار في المواهب الشابة. وإقليمياً، تخلق حالة من التنافس الإيجابي بين الدول الآسيوية للارتقاء بمستوى الدوريات المحلية. أما دولياً، فإن تواجد هذا العدد من المنتخبات يعزز من القيمة التسويقية والجماهيرية للبطولة، خاصة وأن القارة الآسيوية تضم مليارات المتابعين الشغوفين بكرة القدم. وقد أشار الشيخ سلمان إلى أن هذه المنتخبات تحمل معها آمال وتطلعات شعوبها، داعياً اللاعبين والأجهزة الفنية إلى التحلي بالشجاعة والروح القتالية والالتزام بقيم اللعب النظيف لكتابة فصل جديد من النجاحات.

إشادة بالتحكيم الآسيوي في المحافل الدولية

إلى جانب التألق المتوقع للمنتخبات، لم يغفل رئيس الاتحاد الآسيوي الإشادة بالحضور المتميز لمنظومة التحكيم الآسيوية. وأكد أن اختيار 25 حكماً آسيوياً للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم يعكس المكانة الرفيعة التي بلغها التحكيم في القارة على المستوى العالمي. وأوضح أن هذا الاختيار لم يأتِ من فراغ، بل هو ثمرة سنوات من العمل الجاد والتطوير المستمر، معرباً عن فخره بالكفاءة والاحترافية التي يتمتع بها الحكام الآسيويون، وثقته في قدرتهم على تقديم مستويات تليق بالسمعة المرموقة للقارة.

تطلعات نحو مستقبل مشرق

وفي ختام تصريحاته، جدد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة ثقته المطلقة في نجاح النسخة التاريخية الموسعة من كأس العالم 2026، والتي ستقام بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وأعرب عن تمنياته الصادقة بالتوفيق لجميع الممثلين للقارة، سواء من لاعبين أو أجهزة فنية أو حكام، مؤكداً أن هذه البطولة ستشهد إنجازات جديدة تسهم في ترسيخ الحضور المتنامي لكرة القدم الآسيوية على الساحة العالمية، وتثبت أن آسيا قادمة بقوة لتتبوأ مكانتها الطبيعية بين نخبة كرة القدم في العالم.