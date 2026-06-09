مركز الملك سلمان ينفذ مشاريع طبية وإغاثية بـ 3 دول

البلاد (عواصم)

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ برامجه الإغاثية والتنموية في عدد من الدول، مقدمًا الدعم الصحي والغذائي للفئات الأكثر احتياجًا في اليمن وقطاع غزة وأفغانستان، في إطار جهود المملكة الإنسانية الرامية إلى تخفيف معاناة المتضررين حول العالم.

وقدّم مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في عدن خدماته الطبية لـ450 مستفيدًا من فاقدي الأطراف خلال شهر مايو 2026، بدعم من المركز. وشملت الخدمات أكثر من 1,400 خدمة متنوعة توزعت بين تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي والاستشارات التخصصية. وبلغت نسبة الذكور من المستفيدين 66% مقابل 34% للإناث، فيما شكّل النازحون 58% من إجمالي المستفيدين، ما يعكس أهمية المشروع في دعم الفئات الأكثر تضررًا من الظروف الإنسانية الصعبة.

وفي قطاع غزة، واصل المطبخ المركزي التابع للمركز جهوده الإغاثية عبر توزيع 24,500 وجبة غذائية ساخنة على المحتاجين في وسط وجنوب القطاع، استفاد منها العدد ذاته من الأفراد. ويأتي هذا الدعم ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني، بهدف توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية للفئات المتضررة في ظل الأوضاع الإنسانية المتفاقمة.

أما في أفغانستان، فقد وزّع المركز 626 سلة غذائية في مدينة زرنج بولاية نيمروز على العائدين من الدول المجاورة والنازحين والمحتاجين والأيتام، مستفيدًا منها 3,756 فردًا يمثلون 626 أسرة. وتندرج هذه المساعدات ضمن مشروع الأمن الغذائي والطوارئ للعام 2026، الهادف إلى تعزيز الأمن الغذائي، والتخفيف من الأعباء المعيشية على الأسر الأكثر احتياجًا.