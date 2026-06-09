“فيفا” تعلن أكبر برنامج للفعاليات الجماهيرية في تاريخ كأس العالم 2026

البلاد (واشنطن)
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) تنظيم أكبر برنامج للفعاليات الجماهيرية المصاحبة لكأس العالم 2026، عبر المدن المستضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، بهدف توسيع نطاق الاحتفالات بالبطولة خارج الملاعب الرسمية.
وأوضح “فيفا” أن النسخة المقبلة ستشهد إقامة 13 موقعًا لمهرجان المشجعين (FIFA Fan Festival) في المدن المستضيفة، لتوفر للجماهير مناطق مخصصة لمتابعة المباريات عبر شاشات عملاقة، إلى جانب عروض موسيقية وبرامج ثقافية وترفيهية وتجارب تفاعلية متنوعة.
وأشار إلى أن مهرجانات المشجعين ستمتد عبر نطاق جغرافي يقترب من أربعة آلاف كيلومتر بين الدول الثلاث المستضيفة، في أكبر انتشار للفعالية منذ إطلاقها قبل 20 عامًا، متجاوزة النسخ السابقة من البطولة.
وأشار إلى أن مهرجانات المشجعين ستمتد عبر نطاق جغرافي يقترب من أربعة آلاف كيلومتر بين الدول الثلاث المستضيفة، في أكبر انتشار للفعالية منذ إطلاقها قبل 20 عامًا، متجاوزة النسخ السابقة من البطولة.
وأكد إقامة فعاليات جماهيرية إضافية بالتعاون مع اللجان المنظمة في عدد من المدن، من بينها لوس أنجلوس ونيويورك ونيوجيرسي وفيلادلفيا، بما يتيح مزيدًا من الفرص للجماهير لمتابعة مباريات البطولة والمشاركة في أجوائها الاحتفالية.
وقال المدير التنفيذي للعمليات في كأس العالم 2026 هايمو شيرغي:” إن مهرجان المشجعين سيجمع كرة القدم والترفيه والثقافة المحلية، مع إبراز الهوية الخاصة لكل مدينة مستضيفة من خلال الموسيقى والطعام والأنشطة الثقافية، بما يعزز تجربة الجماهير خلال البطولة”.
وتستضيف مواقع مهرجان المشجعين مدن أتلانتا وبوسطن ودالاس وهيوستن وكانساس سيتي ولوس أنجلوس وميامي وفيلادلفيا في الولايات المتحدة، وتورونتو وفانكوفر في كندا، ومكسيكو سيتي وغوادالاخارا ومونتيري في المكسيك، فيما ستقام فعاليات جماهيرية إضافية في عدد من المدن والمناطق الأخرى ضمن البرنامج المصاحب للبطولة.