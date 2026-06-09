طيران الرياض يتيح خمس وجهات جديدة

البلاد (الرياض)

أعلن طيران الرياض- أحد شركات صندوق الاستثمارات العامة- إتاحة خمس وجهات جديدة، تشمل القاهرة ودبي وجدة ومدريد ومانشستر، بالتزامن مع وصول أول ثلاث طائرات من أسطوله الحديث من طراز بوينج 787-9 دريملاينر. وأوضح الناقل أن الوجهات الجديدة تأتي ضمن خططه التوسعية الرامية إلى تعزيز الربط الجوي بين العاصمة الرياض، وعدد من أبرز المراكز الاقتصادية والسياحية والثقافية حول العالم، وستنضم وجهات أخرى خلال الأسابيع المقبلة، بما يعزز الخطوات التشغيلية ومستهدفات ربط الرياض بأكثر من 100 وجهة بحلول 2030. وأكّد الرئيس التنفيذي لطيران الرياض توني دوغلاس، أن إطلاق الوجهات الجديدة يعكس وتيرة النمو المتسارعة والطموح في إعادة تعريف تجربة السفر الجوي وتعزيز ربط المملكة بالعالم؛ بما يدعم مستهدفات رؤيتها 2030.

جدول الرحلات

من المقرر أن تبدأ رحلات طيران الرياض إلى جدة في 14 يونيو الجاري، تليها دبي في 18 يونيو، ثم القاهرة في 25 يونيو، فيما تنطلق الرحلات إلى مدريد في 17 يوليو، ومانشستر في 23 يوليو. ويضم أسطول طيران الرياض الحديث مقصورات مجهزة بأحدث التقنيات وتجارب متطورة، إلى جانب خدمات ضيافة متنوعة صممت وفق أعلى المعايير العالمية؛ بهدف تقديم تجربة سفر متكاملة لضيوفه المسافرين.