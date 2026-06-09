طرح 10 مشاريع عبر منصة «استطلاع»

البلاد (الرياض)

طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية “استطلاع” التابعة للمركز السعودي للتنافسية والأعمال 10 مشروعات ذات صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 6 جهات حكومية؛ لتمكين أصحاب المصلحة، من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها. من هذه المشاريع (اللائحة الفنية لمستهدفات ومتطلبات كفاءة استهلاك الطاقة واستخدام اللقيم في القطاع الصناعي للدورة الثالثة 2026 – 2030م)؛ الذي يهدف من خلاله المركز السعودي لكفاءة الطاقة “كفاءة” إلى تطوير وإصدار اللائحة الفنية للدورة الثالثة من مستهدفات ومتطلبات كفاءة استهلاك الطاقة، واستخدام اللقيم في القطاع الصناعي، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 16 يونيو 2026م.

وشهدت المنصة طرح مشروع (تعديل لائحة مؤسسات السوق المالية ولائحة أعمال الأوراق المالية وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها)؛ الذي تهدف من خلاله هيئة السوق المالية إلى تطوير أحكام لائحة مؤسسات السوق المالية، ولائحة أعمال الأوراق المالية، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 17 يونيو 2026م. وطرح المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية مشروع (المعايير الوطنية لمراكز الغسيل الكلوي)؛ الذي يهدف من خلاله إلى تطوير وإصدار المعايير الوطنية لمراكز الغسيل الكلوي في المملكة كمرجع وطني موحّد يحدد المتطلبات الأساسية لتقديم خدمة غسيل كلوي آمنة وفعّالة ومتمحورة حول المريض، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 21 يونيو 2026م.