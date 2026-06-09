رصد حالات تأثرت بعد إهمال أخذ الإنسولين.. وزارة الصحة تحذر من إيقاف الأدوية

البلاد (الرياض)

حذّرت وزارة الصحة من اتباع أي نظام غذائي غير مثبت علميًا، أو استخدامه بديلًا عن العلاجات الطبية الموصوفة دون إشراف مختص، من بينها ما يُدعى بـ”نظام الطيبات”، مؤكدةً أن ذلك قد يعرّض الأفراد لمضاعفات صحية خطيرة. وأوضحت الوزارة أن التحذير يأتي في ضوء رصد حالات صحية تأثرت بعد إيقاف الإنسولين، أو أدوية السكري استنادًا إلى توصيات مرتبطة بأنظمة غذائية متداولة، والاستعاضة بها عن الأدوية الموصوفة، أو خفض جرعاتها بما يشمل علاجات الأمراض المزمنة، دون الرجوع إلى الطبيب المختص، حيث استدعت بعض الحالات التدخل في أقسام الطوارئ، والتنويم في العناية المركزة؛ نتيجة الارتفاع الشديد في مستويات سكر الدم، أو الإصابة باضطرابات مرض السكري. ونبّهت الوزارة إلى أن تصنيف الأطعمة بصورة مطلقة إلى “نافعة” و”ضارة” أو استبعاد مجموعات غذائية أساسية دون مبرر طبي، قد يؤدي إلى نقص العناصر الغذائية الضرورية للجسم، محذّرةً من الترويج للإفراط في السكريات، أو الدهون المشبعة؛ باعتباره خيارًا آمنًا للجميع. وأكدت الوزارة أن النمط الغذائي الصحي يقوم على التوازن والتنوع، من خلال الإكثار من الخضراوات، وتناول الفواكه بكميات مناسبة، واختيار الحبوب الكاملة، وتنويع مصادر البروتين، والحد من السكريات المضافة والمشروبات المحلّاة والدهون المشبعة والملح، داعيةً كل من أوقف علاجًا موصوفًا، أو خفّض جرعته إلى مراجعة طبيبه، وعدم انتظار ظهور المضاعفات، مع أهمية استشارة الطبيب وأخصائي التغذية المعتمدين قبل اتباع أي نظام غذائي ذي أهداف علاجية؛ وذلك حفاظًا على صحة المجتمع.

وتهيب الوزارة بضرورة استقاء المعلومات الصحية من مصادرها الرسمية والموثوقة، ومنها منصة “عش بصحة” المنصة التوعوية الرسمية لوزارة الصحة، أو طلب الاستشارة الصحية عبر مركز الاتصال (937)، وعدم الانسياق وراء المحتوى المتداول، أو الادعاءات غير المثبتة علميًا؛ حفاظًا على الصحة العامة وسلامة أفراد المجتمع.