الأخضر يختتم تحضيراته لمواجهة السنغال الودية

البلاد (جدة)
اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء أمس، تحضيراته لمواجهة منتخب السنغال وديًا اليوم على ملعب نادي سان أنطونيو بمدينة سان أنطونيو الأمريكية، في إطار استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم 2026.
وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية الأخيرة على ملاعب مركز تدريب نادي أوستن، ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة من البرنامج الإعدادي للمونديال، تحت إشراف المدير الفني جورجيوس دونيس.
وبدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء، تلتها تدريبات الاستحواذ على الكرة، ثم مباريات مصغرة بين اللاعبين، قبل أن تختتم بمران الكرات الثابتة.
وشهدت التدريبات مشاركة الحارس نواف العقيدي في كامل الحصة التدريبية، وذلك بعد متابعته من الجهاز الطبي خلال الأيام الماضية.
وشهدت التدريبات مشاركة الحارس نواف العقيدي في كامل الحصة التدريبية، وذلك بعد متابعته من الجهاز الطبي خلال الأيام الماضية.