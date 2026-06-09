الرياضة

الأخضر يختتم تحضيراته لمواجهة السنغال الودية

صحيفة البلادaccess_time24 / ذو الحجة / 1447 هـ       9 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (جدة)
اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء أمس، تحضيراته لمواجهة منتخب السنغال وديًا اليوم على ملعب نادي سان أنطونيو بمدينة سان أنطونيو الأمريكية، في إطار استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم 2026.
وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية الأخيرة على ملاعب مركز تدريب نادي أوستن، ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة من البرنامج الإعدادي للمونديال، تحت إشراف المدير الفني جورجيوس دونيس.
وبدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء، تلتها تدريبات الاستحواذ على الكرة، ثم مباريات مصغرة بين اللاعبين، قبل أن تختتم بمران الكرات الثابتة.
وشهدت التدريبات مشاركة الحارس نواف العقيدي في كامل الحصة التدريبية، وذلك بعد متابعته من الجهاز الطبي خلال الأيام الماضية.
m.samy

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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