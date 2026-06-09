ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الفلبين إلى 41 قتيلًا وأكثر من 450 مصابًا

البلاد (وكالات)

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب جنوب الفلبين إلى 41 قتيلًا وأكثر من 450 مصابًا حتى الآن، فيما لا يزال أربعة أشخاص في عداد المفقودين، وسط تواصل عمليات البحث والإنقاذ، واتساع نطاق الأضرار في المناطق المتضررة.

وضرب الزلزال، الذي بلغت قوته 7.8 درجات، أمس قبالة سواحل إقليم سارانجاني جنوبي البلاد بالقرب من جزيرة مينداناو، متسببًا في انهيار مبانٍ سكنية وتجارية وحدوث انهيارات أرضية واسعة النطاق، كما أدَّى إلى إطلاق تحذيرات من موجات مد عاتية “تسونامي” في الفلبين، وعددٍ من دول المنطقة.

وأجبر الزلزال أكثر من 20 ألف شخص على مغادرة منازلهم واللجوء إلى مراكز إيواء طارئة، بينما تضرر نحو 88 ألف شخص بصورة مباشرة من الكارثة، كما تسببت الأضرار الواسعة في انقطاع خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات في عددٍ من المناطق المتضررة.

وسجل المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل أكثر من 138 هزة ارتدادية منذ وقوع الزلزال، بلغت قوة أشدها 6.7 درجات؛ مما دفع العديد من السكان إلى قضاء الليل في مراكز الإيواء والخيام.

ووفقًا للتقييمات الأولية، تضرر نحو ألفي منزل و117 مبنى ومرفقًا حكوميًا في الأقاليم المتأثرة، كما توقفت مؤقتًا حركة الطيران في مطار جنرال سانتوس الدولي قبل أن تستأنف جزئيًا.