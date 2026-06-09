أمير القصيم يرأس الاجتماع الأول لسكرتارية مسارات رياضة الهايكنج بالمنطقة

البلاد (بريدة)
رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة، بحضور صاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد نائب أمير المنطقة، الاجتماع الأول لسكرتارية مسارات رياضة الهايكنج بالمنطقة، بحضور عدد من المسؤولين والجهات ذات العلاقة.
واطّلع سموّه خلال الاجتماع على أعمال السكرتارية وخططها التنفيذية، والجهود المبذولة لتنظيم وتطوير مسارات رياضة الهايكنج بالمنطقة، بما يسهم في تعزيز السياحة الرياضية والبيئية، ورفع معايير السلامة، والاستفادة من المقومات الطبيعية التي تزخر بها منطقة القصيم.
وأكد أمير منطقة القصيم أهمية العمل التكاملي بين الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي والمهتمين برياضة الهايكنج، مبينًا أن تأسيس سكرتارية متخصصة لمسارات الهايكنج يُعد مبادرة نوعية وفريدة على مستوى مناطق المملكة، تهدف إلى تنظيم الجهود وتوحيدها وتطوير المسارات وفق أفضل الممارسات.
وأشار إلى أن المسارات الطبيعية تمثل فرصة مهمة لتعزيز النشاط الرياضي والصحي، وإبراز المواقع الطبيعية بالمنطقة، مؤكدًا أهمية المحافظة على البيئة ورفع مستوى الوعي لدى الممارسين والزوار.
واستمع سموه إلى عددٍ من المرئيات والمقترحات المقدمة من الجهات المشاركة، موجهًا بمواصلة العمل على تطوير المسارات السياحية لرياضة الهايكنج، وتكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز السلامة والتنظيم، وإبراز المقومات الطبيعية والسياحية التي تتميز بها منطقة القصيم.
واستعرض الاجتماع المخططات الأولية لمسار العقيلات بمدينة بريدة، وما يتضمنه من عناصر تعريفية وتوثيقية، بما يجعله مسارًا يجمع الرياضة والسياحة والثقافة والتراث.
ونوّه أمير منطقة القصيم في ختام الاجتماع بأهمية استمرار التنسيق بين جميع الجهات ذات العلاقة؛ لتحقيق مستهدفات السكرتارية، ودعم المبادرات التي تسهم في تطوير رياضة الهايكنج وتعزيز حضورها كونها أحد الأنشطة النوعية بالمنطقة.
واطّلع سموّه خلال الاجتماع على أعمال السكرتارية وخططها التنفيذية، والجهود المبذولة لتنظيم وتطوير مسارات رياضة الهايكنج بالمنطقة، بما يسهم في تعزيز السياحة الرياضية والبيئية، ورفع معايير السلامة، والاستفادة من المقومات الطبيعية التي تزخر بها منطقة القصيم.
وأكد أمير منطقة القصيم أهمية العمل التكاملي بين الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي والمهتمين برياضة الهايكنج، مبينًا أن تأسيس سكرتارية متخصصة لمسارات الهايكنج يُعد مبادرة نوعية وفريدة على مستوى مناطق المملكة، تهدف إلى تنظيم الجهود وتوحيدها وتطوير المسارات وفق أفضل الممارسات.
وأشار إلى أن المسارات الطبيعية تمثل فرصة مهمة لتعزيز النشاط الرياضي والصحي، وإبراز المواقع الطبيعية بالمنطقة، مؤكدًا أهمية المحافظة على البيئة ورفع مستوى الوعي لدى الممارسين والزوار.
واستمع سموه إلى عددٍ من المرئيات والمقترحات المقدمة من الجهات المشاركة، موجهًا بمواصلة العمل على تطوير المسارات السياحية لرياضة الهايكنج، وتكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز السلامة والتنظيم، وإبراز المقومات الطبيعية والسياحية التي تتميز بها منطقة القصيم.
واستعرض الاجتماع المخططات الأولية لمسار العقيلات بمدينة بريدة، وما يتضمنه من عناصر تعريفية وتوثيقية، بما يجعله مسارًا يجمع الرياضة والسياحة والثقافة والتراث.
ونوّه أمير منطقة القصيم في ختام الاجتماع بأهمية استمرار التنسيق بين جميع الجهات ذات العلاقة؛ لتحقيق مستهدفات السكرتارية، ودعم المبادرات التي تسهم في تطوير رياضة الهايكنج وتعزيز حضورها كونها أحد الأنشطة النوعية بالمنطقة.