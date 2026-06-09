أمير الشرقية يستقبل منسوبي جمعية سند للمسؤولية الاجتماعية ويثمّن جهود متطوعيها في خدمة ضيوف الرحمن

البلاد (جدة)

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بديوان الإمارة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، منسوبي جمعية سند للمسؤولية الاجتماعية بالأحساء، وذلك لعرض مبادرة “خدمتكم فخر واعتزاز” لخدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج لهذا العام، والتي نُفذت عبر منافذ المنطقة الشرقية البرية والجوية.

وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية أن ما تحقق من نجاح في موسم الحج هذا العام يجسد ما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من عناية واهتمام بضيوف الرحمن، وما تبذله الجهات الأمنية والصحية والخدمية والمتطوعون من جهود أسهمت في تقديم خدمات متكاملة للحجاج وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة، مشيداً بما قدمته جميع الجهات المشاركة من أعمال وجهود تكاملية أسهمت في إنجاح المبادرات والخدمات المقدمة للحجاج.

كما ثمّن سموه ما قدمه المتطوعون والمتطوعات في المبادرة من جهود نوعية في استقبال الحجاج وتوديعهم في المنافذ، وما أظهروه من تفانٍ ومبادرة في تقديم خدمات إنسانية جليلة تعكس روح العمل الوطني والمسؤولية المجتمعية، مؤكداً أن هذه المبادرات التطوعية تمثل جانباً مشرقاً من الصورة المتكاملة التي تقدمها المملكة في خدمة الحجاج.

وأوضح المشرف على مبادرة “خدمتكم فخر واعتزاز” الأستاذ سعود الشعيبي أن جمعية سند للمسؤولية الاجتماعية بالأحساء شاركت في تنفيذ المبادرة عبر منافذ المنطقة الشرقية البرية والجوية، حيث استفاد منها أكثر من 15 ألف حاج وحاجة من خلال خدمات الاستقبال والضيافة والتوديع، مؤكداً أن المبادرة تجسد قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية وتسهم في خدمة ضيوف الرحمن وفق توجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله-.

ورفع الشعيبي الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على دعمهما واهتمامهما بالمبادرات المجتمعية والتطوعية، كما ثمّن جهود جميع الجهات المشاركة والداعمة التي أسهمت في إنجاح المبادرة وتحقيق أهدافها في خدمة ضيوف الرحمن.