يقوض فرص التهدئة والسلام.. عدوان طهران.. تصعيد يهدد أمن المنطقة

البلاد (طهران)

تواصل إيران نهجها التصعيدي تجاه دول الخليج العربي، عبر هجمات صاروخية ومسيرات، استهدفت أراضي دول خليجية ومنشآت مدنية وبنى تحتية حيوية، في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات سياسية ودبلوماسية مكثفة؛ لاحتواء التوترات وتهيئة الظروف لعودة الاستقرار.

وخلال الأيام الأخيرة، أكدت بيانات رسمية صادرة عن الولايات المتحدة ودول خليجية تعرض الكويت والبحرين لهجمات إيرانية جديدة، شملت إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة، استهدفت مناطق ومواقع داخل البلدين. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن الدفاعات الجوية اعترضت معظم الصواريخ التي أطلقتها إيران، فيما أكدت السلطات الكويتية سقوط شظايا في مناطق سكنية، وتسجيل أضرار مادية دون وقوع إصابات بشرية. وتعكس هذه الهجمات إصرار طهران على توسيع دائرة المواجهة خارج حدودها، رغم المساعي الدولية والإقليمية الرامية إلى خفض التصعيد. كما تثير مخاوف متزايدة بشأن سلامة المدنيين، وأمن المنشآت الحيوية المرتبطة بالطاقة والنقل والتجارة، في منطقة تمثل شرياناً أساسياً للاقتصاد العالمي.

وفي هذا السياق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إسقاط مسيرتين إيرانيتين كانتا تهددان حركة الملاحة البحرية الدولية في مضيق هرمز- أحد أهم الممرات البحرية العالمية لنقل الطاقة والتجارة. وأكدت واشنطن أن قواتها ستواصل حماية حرية الملاحة والتصدي لأي أعمال تهدد الأمن البحري أو الاستقرار الإقليمي. ويرى مراقبون أن استمرار استهداف دول الخليج يضعف فرص التوصل إلى تفاهمات سياسية بين واشنطن وطهران، ويزيد من تعقيد المشهد الأمني في المنطقة، خصوصاً مع تزامن تلك الهجمات مع جهود وساطة وتحركات دبلوماسية؛ تهدف إلى إنهاء الصراع القائم، وفتح مسار تفاوضي أكثر استقراراً.

وتؤكد الوقائع الميدانية أن استهداف المدنيين والبنية التحتية والمنشآت الاقتصادية لا يقتصر تأثيره على الدول المستهدفة فحسب، بل يمتد ليهدد أمن المنطقة بأسرها، ويعرض سلاسل الإمداد العالمية وأسواق الطاقة لمخاطر متزايدة. كما أن تكرار هذه الهجمات يرفع من احتمالات التصعيد العسكري، ويقوض فرص بناء الثقة بين الأطراف الإقليمية والدولية.

وفي ظل هذه التطورات، تتزايد الدعوات الدولية إلى ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والامتناع عن استهداف المرافق المدنية والمنشآت الحيوية، والعمل على معالجة الخلافات عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية، بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها ويجنب شعوبها تداعيات صراعات ممتدة؛ قد تكون كلفتها الإنسانية والاقتصادية باهظة على الجميع.