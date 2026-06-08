الأولى ولي العهد يهنئ رئيس وزراء مالطا بإعادة انتخابه

البلاد (جدة) بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لدولة الدكتور روبرت أبيلا رئيس وزراء جمهورية مالطا، بمناسبة إعادة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية. وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب جمهورية مالطا الصديق المزيد من التقدم والرقي.