وزير الرياضة ينعى مساعد السويلم

نعى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، لاعب المنتخب السعودي السابق مساعد السويلم، الذي وافته المنية بعد معاناة مع المرض أثناء رحلة علاج خارج المملكة.

وقدم وزير الرياضة تعازيه لأسرة الفقيد وذويه، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، حيث قال: “خالص العزاء وصادق المواساة في وفاة لاعب المنتخب الوطني السابق مساعد السويلم – رحمه الله -“.

وأضاف: “أسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان”، مختتمًا تعزيته بقول الله تعالى: “إنا لله وإنا إليه راجعون”.

الشباب يودع أحد نجومه

وكان نادي الشباب قد أعلن، الأحد، وفاة لاعبه الدولي السابق، مشيرًا إلى أن السويلم رحل أثناء رحلة علاج خارج المملكة بعد صراع مع المرض.

ويُعد الراحل أحد أبرز الأسماء التي ارتدت قميص الشباب خلال فترة الثمانينيات، وأسهم في العديد من النجاحات التي حققها النادي خلال تلك المرحلة.

وبرز اسم السويلم على الصعيد الدولي كأحد عناصر المنتخب السعودي المتوج بلقب كأس آسيا 1984.