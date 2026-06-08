هيئة «الشورى» تحيل 40 موضوعاً لجلسات المجلس

البلاد (الرياض)

عقدت الهيئة العامة لمجلس الشورى أمس (الأحد)، اجتماعها الثامن عشر، ضمن أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وذلك في مقر المجلس بالرياض، بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، ومساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي، والأمين العام للمجلس محمد بن داخل المطيري، إلى جانب رؤساء اللجان المتخصصة. ووافقت الهيئة العامة للمجلس على إحالة 40 موضوعًا إلى جدول أعمال جلسات المجلس المقبلة، شملت عددًا من التقارير؛ من بينها التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والتقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه، والتقرير السنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، والتقرير السنوي للمركز الوطني للمناهج، والتقرير السنوي للهيئة السعودية للمياه، إضافة إلى مشروعات أنظمة؛ تمهيدًا لعرضها تحت قبة المجلس، ووافقت خلال اجتماعها على إحالة عددٍ من مشروعات مذكرات التفاهم والتعاون في عدة مجالات مع عددٍ من الدول الشقيقة والصديقة.