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هيئة «الشورى» تحيل 40 موضوعاً لجلسات المجلس

صحيفة البلادaccess_time23 / ذو الحجة / 1447 هـ       8 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)
عقدت الهيئة العامة لمجلس الشورى أمس (الأحد)، اجتماعها الثامن عشر، ضمن أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وذلك في مقر المجلس بالرياض، بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، ومساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي، والأمين العام للمجلس محمد بن داخل المطيري، إلى جانب رؤساء اللجان المتخصصة. ووافقت الهيئة العامة للمجلس على إحالة 40 موضوعًا إلى جدول أعمال جلسات المجلس المقبلة، شملت عددًا من التقارير؛ من بينها التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والتقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه، والتقرير السنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، والتقرير السنوي للمركز الوطني للمناهج، والتقرير السنوي للهيئة السعودية للمياه، إضافة إلى مشروعات أنظمة؛ تمهيدًا لعرضها تحت قبة المجلس، ووافقت خلال اجتماعها على إحالة عددٍ من مشروعات مذكرات التفاهم والتعاون في عدة مجالات مع عددٍ من الدول الشقيقة والصديقة.

صحيفة البلاد

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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