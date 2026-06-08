نائب أمير مكة يستعرض الخدمات الصحية المقدمة للحجاج

البلاد (جدة)

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد بن إبراهيم الفياض. واطلع سموّه على الخطط التطويرية للمؤسسة الرامية إلى الارتقاء بالخدمات الطبية، لا سيما المقدمة للحالات التي كانت تُحال سابقًا للعلاج خارج المملكة، وإمكانية تقديم العلاج لها في الداخل، كما استعرض النجاحات، التي تحققت في مجال الأبحاث الطبية والخدمات، التي قُدمت لضيوف الرحمن خلال حج 1447هـ.