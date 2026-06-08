المحليات

نائب أمير مكة يستعرض الخدمات الصحية المقدمة للحجاج

صحيفة البلادaccess_time23 / ذو الحجة / 1447 هـ       8 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد بن إبراهيم الفياض. واطلع سموّه على الخطط التطويرية للمؤسسة الرامية إلى الارتقاء بالخدمات الطبية، لا سيما المقدمة للحالات التي كانت تُحال سابقًا للعلاج خارج المملكة، وإمكانية تقديم العلاج لها في الداخل، كما استعرض النجاحات، التي تحققت في مجال الأبحاث الطبية والخدمات، التي قُدمت لضيوف الرحمن خلال حج 1447هـ.

صحيفة البلاد

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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