من 84 إلى 2034.. مسميات ملاعب مهد تربط الماضي بالمستقبل

البلاد (الرياض)

دشّنت أكاديمية مهد الرياضية المسميات الرسمية لملاعب ومنشآت الأكاديمية، في خطوة تهدف إلى تخليد أبرز الإنجازات التاريخية للرياضة السعودية، وترسيخ قيم الطموح والاعتزاز بالإرث الرياضي الوطني لدى الأجيال القادمة من الرياضيين، وجاءت المبادرة ضمن رؤية الأكاديمية الرامية إلى ربط المواهب الناشئة بتاريخ الرياضة السعودية وإنجازاتها القارية والعالمية، عبر إطلاق أسماء تحمل دلالات تاريخية خالدة على مرافقها الرياضية المختلفة.

وشملت المسميات الجديدة إطلاق اسم “ملعب 84” تخليدًا لإنجاز المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بتحقيق لقب كأس آسيا 1984، إلى جانب “ملعب 88” احتفاءً بالتتويج الآسيوي الثاني في كأس آسيا 1988، فيما حمل “ملعب 96” اسم الإنجاز الآسيوي الثالث للمنتخب السعودي بعد الفوز بلقب كأس آسيا 1996.

كما دشّنت الأكاديمية “ملعب 89” تخليدًا للإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب السعودي للناشئين بعد تتويجه بلقب كأس العالم تحت 16 سنة 1989، في واحدة من أبرز المحطات المضيئة في تاريخ الكرة السعودية على مستوى الفئات السنية، وفي ألعاب القوى، أطلقت الأكاديمية اسم “مضمار هادي صوعان” على مضمار ألعاب القوى الرئيسي، تكريمًا للبطل السعودي هادي صوعان بعد إنجازه التاريخي بتحقيق الميدالية الفضية في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2000، كأول رياضي سعودي يحقق ميدالية أولمبية في ألعاب القوى، كما كشفت الأكاديمية عن “ملعب 2034”، والذي يجسد الطموح الوطني الكبير المرتبط باستضافة كأس العالم 2034 في المملكة العربية السعودية، ليكون رمزًا لمستقبل الرياضة السعودية وطموحاتها العالمية القادمة.

وأكدت الأكاديمية أن هذه الخطوة تمثل رسالة ملهمة للمواهب الرياضية الشابة، تؤكد أن الإنجازات الوطنية العظيمة تُخلّد، وأن المستقبل الرياضي السعودي يُبنى على إرث من النجاحات والبطولات، وصولًا إلى صناعة جيل جديد قادر على مواصلة كتابة التاريخ الرياضي للمملكة في مختلف المحافل الدولية القادمة.